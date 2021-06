Lubuskie: Funkcjonariusze KAS zlikwidowali nielegalny punkt gier hazardowych

Funkcjonariusze KAS zlikwidowali w Słubicach (Lubuskie) nielegalny punkt gier hazardowych. W niepozornym kontenerze znajdowały się trzy automaty, a miejsce było monitorowane i otwierane po weryfikacji klientów – poinformowała w środę Beata Downar-Zapolska z Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze.

"Zamknięte drzwi, kamery monitoringu i obowiązek odsłaniania twarzy przed wejściem - to środki ostrożności właściciela tego punktu gier hazardowych. Na wejściem do kontenera widniało hasło reklamowe: +Urządzenia logiczne, znajdź swój układ+. Niestety automaty do gier z logiką nie mają nic wspólnego" - powiedziała Downar-Zapolska.

Dodała, że o "bezpieczeństwo" grających troszczyło się pięć zewnętrznych kamer i żeby wejść do środka, trzeba było zgodnie z wywieszoną informacją zdjąć czapkę i maseczkę, bo inaczej drzwi pozostawały zamknięte.

Funkcjonariusze weszli jednak do środka na podstawie postanowienia prokuratorskiego. W kontenerze znaleźli trzy nielegalne automaty do urządzania gier hazardowych - tzw. owocówki.

Organizatorowi nielegalnych gier hazardowych grożą konsekwencje wynikające z art. 107 Kodeksu karnego skarbowego w postaci grzywny lub pozbawienia wolności do lat trzech, bądź obu tych kar łącznie. Dodatkowe konsekwencje finansowe to nawet 100 tys. zł grzywny od jednego urządzenia - wynikają one z art. 89 Ustawy o grach hazardowych.

Dalsze postępowanie karne i administracyjne w tej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy.

