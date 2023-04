Lubuskie: Jest szansa na dofinansowanie ważnego projektu kolejowego dla Gorzowa

Z listy rezerwowej na listę podstawową programu Kolej Plus trafił projekt dotyczący modernizacji linii kolejowej między Skwierzyną a Międzychodem. Jak przekazał w czwartek prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki, dla jego miasta to niezwykle ważna wiadomość w kontekście poprawy dostępności do kolei.

Na zwołanej w czwartek konferencji prasowej prezydent wyjaśnił, że chodzi o projekt pn. "Remont linii nr 363 na odcinku Skwierzyna - Międzychód", który jest spójny z zaakceptowanym wcześniej projektem woj. wielkopolskiego pn. "Rewitalizacja linii kolejowej nr 368 Międzychód - Szamotuły, etap II".

"To wspaniała wiadomość dla samorządów i mieszkańców Gorzowa, gmin Deszczno, Skwierzyna, Przytoczna i Międzychód" - podkreślił Wójcicki.

Dodał, że dzięki tej inwestycji Gorzów może zyskać nowe, szybsze połączenie z Poznaniem, linię kolejową do strefy ekonomicznej i w końcu doczekać się odbudowy kładki dla pieszych na moście kolejowym. W planie jest także budowa nowego przystanku kolejowego Gorzów-Zachód na wysokości osiedla Słonecznego.

Warunkiem koniecznym jest teraz potwierdzenie przez Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego, wcześniej już złożonej gotowości do realizacji tego projektu kolejowego, gdyż partnerem w programie Kolej Plus współpracującym ze stroną rządową jest właśnie samorząd szczebla wojewódzkiego.

"Urząd Marszałkowski musi podtrzymać swoją deklarację zaangażowania w projekt. Ale w obliczu korzyści społecznych i gospodarczych dla wielu mieszkańców naszego województwa, jestem przekonany, że będzie to formalność" - dodał prezydent.

Dla Gorzowa niezwykle ważne w opisywanym projekcie jest skomunikowanie z siecią kolejową jego rozrastającej się strefy ekonomicznej.

"Mocno o to walczyliśmy, bo to kluczowy element w funkcjonowaniu gorzowskiej strefy. Informacja, że projekt zyskuje finansowanie, wchodzi na listę projektów podstawowych ramach programu Kolei Plus staje się uwieńczeniem wielu starań, które czyniliśmy razem z naszymi samorządowymi partnerami" - zaznaczył prezydent Gorzowa.

Wartość projektu dot. remontu linii 363 to ponad 300 mln zł. Lubuscy samorządowcy muszą wziąć na siebie 15 proc. kosztów - w połowie zainteresowane samorządy lokalne, w połowie samorząd wojewódzki.

Jeśli opisany projekt uzyska dofinansowanie będzie drugim z woj. lubuskiego, który zostanie zrealizowany w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r. W lutym br. została podpisana umowa na dofinansowanie z tego źródła rewitalizacji linii kolejowej nr 275 Lubsko - Bieniów na południu regionu.

