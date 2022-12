Lubuskie: Kolejny etap inwestycji w elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp.

W elektrociepłowni w Gorzowie Wlkp. należącej do PGE Energia Ciepła, trwa budowa kotłowni szczytowo-rezerwowej o mocy 62,5 MWt. W poprzednim tygodniu na teren inwestycji przyjechały kotły. Zakończenie inwestycji jest planowane do końca przyszłego roku.

Jak poinformowała we wtorek rzeczniczka PGE Energia Ciepła Agnieszka Dietrich, budowa kotłowni zasilanej paliwem gazowym to krok, który pozwoli na całkowite wycofanie węgla z użycia w zakładzie.

Do końca przyszłego roku powstanie m.in. budynek kotłowni, stacja przygotowania gazu, dwa kotły oraz niezbędna infrastruktura, w tym rurociągi oraz instalacje elektryczne. Podstawowym paliwem będzie wysokometanowy gaz systemowy.

"To obecnie nasza kluczowa inwestycja. Prace idą zgodnie z wcześniej ustalonym harmonogramem. Budowa pozwoli na całkowite wyłączenie z eksploatacji kotła węglowego do końca przyszłego roku. Wpłynie to pozytywnie nie tylko na jakość powietrza w mieście, ale także na efektywność wytwarzania naszej elektrociepłowni" - wyjaśnił cytowany w komunikacie dyr. PGE Energia Ciepła Oddział Elektrociepłownia w Gorzowie Wlkp. Wojciech Dobrak.

Inwestycja rozpoczęła się na przełomie sierpnia i września br. W listopadzie ukończono fundamenty pod kotły oraz komin. W międzyczasie do gorzowskiej elektrociepłowni dotarły także pierwsze urządzenia, w tym zbiornik wody zasilającej wraz z kolumną odgazowywacza, przegrzewacze pary, wentylatory palników kotłowych oraz inne urządzenia.

Prace te pozwoliły na przywiezienie głównego elementu technologicznego powstającej kotłowni, czyli kotłów. Najpierw płynęły one barką z Niemiec do portu w Szczecinie, a następnie transportem drogowym dotarły do Gorzowa. Operacja trwała kilkanaście dni. Dużym wyzwaniem logistycznym było także ich rozładowanie na terenie elektrociepłowni oraz montaż na wcześniej przygotowanych fundamentach, który zakończył się na początku grudnia.

W kolejnych tygodniach prace skupią się na budowie budynku elektrycznego oraz samej kotłowni. Koszt przedsięwzięcia to ponad 40 mln zł. Wykonawcą inwestycji jest Bipromet S.A. z Katowic. Prace potrwają do końca 2023 r. - przekazano w komunikacie.

Gorzowska elektrociepłownia ma łączną moc 367 MWt, dostarczającą 1,9 PJ energii cieplnej do mieszkańców miasta. PGE Energia Ciepła posiada w tym mieście 135,3 km sieci ciepłowniczej.

PGE Energia Ciepła z Grupy PGE jest największym w Polsce producentem energii elektrycznej i ciepła, wytwarzanych w procesie wysokosprawnej kogeneracji. Posiada ok. 25 proc. udziału w rynku ciepła z kogeneracji, 16 elektrociepłowni (o mocy cieplnej 6,9 GWt, mocy elektrycznej 2,6 GWe) i sieci ciepłownicze o długości 678 km.

