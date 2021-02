Lubuskie: Konsultacje Umowy Partnerstwa

Na realizację Regionalnego Programu Operacyjnego w latach 2021-2027 woj. lubuskie ma otrzymać ponad 736 mln euro. W czwartek odbywają się konsultacje społeczne Umowy Partnerstwa w tym regionie.

Umowa ta określa strategię wykorzystania funduszy europejskich w ramach polityk unijnych w latach 2021-2027. To w niej zapisane są środki, jakie trafią do regionów w nowej perspektywie finansowej. Dokument wskazuje też cele rozwojowe, na jakie przeznaczone zostanie unijne wsparcie.

Zgodnie z zapisami Umowy do Polski ma trafić 76 mld euro. 60 proc tej kwoty ma być wydatkowane na poziomie centralnym, a 40 proc. otrzymają województwa w ramach programów regionalnych. Województwo lubuskie otrzyma ponad 736 mln euro.

Podczas czwartkowego briefingu online wiceminister funduszy i polityki regionalnej Małgorzata Jarosińska-Jedynak oceniła, że województwo skutecznie i efektywnie wykorzystuje dostępne fundusze unijne, zarówno z poziomu regionalnego, jak i krajowego. Zaznaczyła przy tym, że region nadal potrzebuje nakładów na rozwój.

"...przede wszystkim w 2019 r. PKB per capita w woj. lubuskim wyniósł nieco ponad 81 proc. średniej ogólnopolskiej, a jeżeli przyrównamy to do średniej unijnej - było to 58 proc. w roku 2018" - powiedziała.

Dodała, stopa bezrobocia w listopadzie ub. roku była na poziomie 6,1 proc. i nie odbiegała od średniej ogólnopolskiej. Lubuskie po woj. po opolskim jest najsłabiej zaludnionym w Polsce, gdyż mieszka w nim ok. miliona osób.

"Niepokoi też najsłabszy wynik w kraju pod względem nakładów na prace badawczo-rozwojowe na jednego mieszkańca, bo w latach 2014-18 wyniósł on ok. 124 zł przy średniej krajowej 512 zł. Więc te wskaźniki pokazują, że województwo lubuskie nadal potrzebuje funduszy na rozwój. Dlatego też w nowej perspektywie finansowej, fundusze europejskie wraz ze środkami krajowymi będą ważnym bodźcem rozwojowym dla regionu i ważne, żeby wykorzystać tę szansę" - powiedziała Jarosińska-Jedynak.

Mówiła, że oprócz ponad 736 mln euro, które będzie miał do dyspozycji w RPO marszałek woj. lubuskiego, do podziału między wszystkie 16 województw jest też 7 mld euro w ramach tzw. rezerwy regionalnej.

"Jeżeli marszałek województwa przygotuje i zgłosi dobre projekty do kontraktu programowego, otrzyma dodatkowe fundusze. Ale to nie wszystko, bo te inwestycje, które będą realizowane na terenie województwa lubuskiego będą także finansowane z programów krajowych i Funduszu Odbudowy. A podstawą do sięgnięcia po te pieniądze w ramach Krajowego Planu Odbudowy będą konsultacje, które rozpoczniemy niedługo..." - powiedziała wiceminister.

Przypomniała, że w mijającej perspektywie finansowej do Lubuskiego na inwestycje realizowane w ramach programów krajowych trafiło ponad 7 mld zł. Wskazała tu inwestycje w drogi, kolej, nowoczesny tabor komunikacji miejskiej czy w gospodarkę wodno-ściekową.

"Liczę na to, że nowa perspektywa przyniesie jeszcze wiele dobrych inwestycji w różnych obszarach, począwszy od przedsiębiorczości, innowacyjności i cyfryzacji, kończąc na twardej infrastrukturze drogowej, kolejowej, na kwestiach związanych z ochroną środowiska, klimatu, poprawą jakości powietrza, ale również tych inwestycjach poprawiających jakość życia mieszkańców poprzez inwestycje w ochronę zdrowia, inwestycje w rynek pracy czy chociażby podnoszenie kompetencji i poprawę edukacji" - zakończyła minister.

Z informacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego wynika, że w nowym RPO woj. lubuskiego 552 mln euro mają stanowić pieniądze z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, a 185 mln euro - z Europejskiego Funduszu Społecznego.

W kończącej się perspektywie finansowej UE do województwa lubuskiego z obecnego unijnego budżetu w ramach RPO trafiło dotychczas ponad 3,5 mld zł. To przełożyło się na zawarcie blisko 1,2 tys. umów. Tyle projektów oraz inwestycji zostało przeprowadzonych lub jest właśnie realizowanych w województwie.

Całkowita wartość tych przedsięwzięć to prawie 5,1 mld zł, gdyż do unijnego dofinansowania należy doliczyć wkłady własne firm, samorządów lub organizacji.

Wg najnowszych wskaźników Lubuskie zakontraktowało 88,07 proc. środków z 906 mln euro ujętych w jego Regionalnym Programie Operacyjnym na lata 2014-20.