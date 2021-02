Lubuskie: LOT nadal będzie wykonywał loty do stolicy

Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego zawarł umowę z Polskimi Liniami Lotniczymi LOT na dalszą realizację połączeń między lotniskiem Zielona Góra/Babimost a Warszawą. Zakłada ona pięć rotacji w tygodniu.

Za realizację połączeń od lutego do końca tego roku samorząd regionu zapłaci spółce LOT 7,4 mln z zł - przekazała rzeczniczka Zarządu Woj. Lubuskiego Marzena Toczek.

Pieniądze pochodzą z puli na promocję regionu. Wykonawca umowy jest zobowiązany do promocji województwa w liniach lotniczych oraz na trasach przewoźnika lotniczego - przekazano w komunikacie.

Wyloty z lotniska Zielona Góra/Babimost do lotniska im. F. Chopina w Warszawie od początku lutego do 30 grudnia br. będą odbywały się od poniedziałku do piątku o godz. 8.50.

Z Warszawy do Babimostu samoloty będą latały w poniedziałki, wtorki, środy, czwartki i niedziele - od 1 lutego do 26 marca o godz. 17.20; od 29 marca do 28 października o godz. 19.40; od 31 października do 30 grudnia br. o 19.35. Podróż potrwa nieco ponad godzinę.

W związku z nowym rozkładem lotów zmieni się również rozkład jazdy autobusów przewożących pasażerów z Zielonej Góry na lotnisko w Babimoście.

Z powodu pandemii COVID-19 i spadku liczby pasażerów umowa zakłada mniejszą liczbę lotów w stosunku do ubiegłego roku.