Lubuskie: Lotnisko Zielona Góra: Babimost z coraz lepszymi wynikami

Lipiec br. był dobrym miesiącem dla portu lotniczego Zielona Góra/Babimost. W kilka tygodni lotnisko wybrało prawie 3600 pasażerów, czyli prawie dwukrotnie więcej niż w czerwcu tego roku – poinformował w poniedziałek Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Jak przekazano w komunikacie, spora część podróżujących skorzystała z możliwości lotów międzynarodowych. W lipcu lotnisko obsłużyło 192 operacje lotnicze, co oznacza wzrost o kilkadziesiąt procent w stosunku do czerwca.

"Uważamy, że port lotniczy jest doskonałą alternatywą i uzupełnieniem oferty dla turystów z zachodniej Polski, jak również z regionu przygranicznego Niemiec. Podejmujemy ciągłe starania, aby poszerzać ofertę lotniska w Babimoście" - powiedział cytowany Członek Zarządu Województwa Lubuskiego Marcin Jabłoński.

Lubuskie lotnisko od lat posiada stałe połączenie z Warszawą. W kilkunastu minionych miesiącach loty były przez dłuższy czas zawieszone w związku z pandemią COVID-19 i towarzyszącymi jej obostrzeniami.

Po zniesieniu zakazów port znacznie poprawił swoje statystyki, na co wpływ mają m.in. loty z Babimostu do chorwackiej Rijeki. Ponadto biuro Podróży Coral Travel Poland uruchomiło 29 czerwca br. lotnicze połączenia do kurortu Antalya w Turcji. Loty wakacyjne do tego miejsca będą dostępne do 28 września br.

