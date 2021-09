Lubuskie: Modernizacja mostu kolejowego w Nietkowicach idzie zgodnie z planem

Odnowiony most kolejowy nad Odrą w Nietkowicach (Lubuskie) na linii Wrocław-Szczecin zapewni sprawne podróże i lepsze warunki przewozu towarów. We wrześniu zamontowano najdłuższe przęsło remontowanej przeprawy - poinformował w czwartek Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe S.A.

Śledziński dodał, że pierwsze pociągi mają pojechać po zmodernizowanej części mostu jeszcze w tym roku. Wartość inwestycji w Nietkowicach to ponad 46 mln zł.

Niedawno zakończyła się operacja związana z nasunięciem najdłuższego, 75-metrowgo przęsła mostu przez Odrę. Do montażu niemal 420-tonowego elementu wykorzystano hydrauliczne siłowniki i tymczasowe podpory w nurcie rzeki. Same nasunięcie przęsła wykonano w ok. 34 godziny.

Obecnie kolejowa przeprawa nad Odrą ma już 7 z 10 nowych przęseł. Nowe stalowe elementy zostały wykonane w wytwórni i przetransportowane na plac budowy. Konstrukcje osadzane są na wyremontowanych, wzmocnionych podporach. Po umieszczeniu wszystkich przęseł montowany będzie nowy tor i sieć trakcyjna.

Zakończenie wszystkich prac, które będzie można wykonać przy ruchu pociągów, przewidziano w 2023 r. Roboty nie ograniczają kursowania pociągów. Sąsiednią konstrukcją mostu codziennie przejeżdża ok. 55 pociągów pasażerskich i towarowych.

"Przebudowany most na jednym z dwóch torów na lata zapewni sprawne i bezpieczne przejazdy pociągów. Zwiększą się możliwości Nadodrzanki, ważnej linii kolejowej prowadzącej z Dolnego Śląska przez województwo lubuskie na Pomorze Zachodnie" - powiedział Śledziński.

Dodał, że po zakończeniu inwestycji prędkość pociągów kursujących przez most w Nietkowicach wzrośnie do 120 km/h, co poprawi przepustowość odcinka "mostowego", z którego będzie mogło korzystać więcej składów. Tym samym możliwe będzie przygotowanie korzystniejszej oferty połączeń i zapewnienie lepszych warunków dla ekologicznego transportu kolejowego.

Most kolejowy w Nietkowicach został wybudowany w 1871 r. Posiada 10 przęseł, mierzy ok. 420 m długości i ok. 13 m szerokości.

W tym roku PKP PLK objęły przebudową ponad 130 przepraw nad rzekami, m.in. w Krakowie, w Warce i na Centralnej Magistrali Kolejowej. Modernizacje zwiększają parametry techniczne i pozwalają na budowę dodatkowych torów. W tym roku kontynuowane są prace m.in. przy budowie mostów w Czechowicach-Dziedzicach, Lubartowie, Krakowie i we Wronkach.

