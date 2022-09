Lubuskie: Most w Milsku przeszedł próby obciążeniowe; inwestycja ma być gotowa jesienią

Nowy most na Odrze w Milsku w woj. lubuskim przeszedł próby obciążeniowe. Kończą się także prace związane z budową dróg dojazdowych do przeprawy. Planowany termin oddania inwestycji do ruchu to koniec października br. - poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

"Dzięki tej inwestycji droga do Wschowy skróci się co najmniej o pół godziny. To jest bardzo dużo. To niezwykle ważna inwestycja jeżeli chodzi o włączenie mieszkańców z drugiej strony Odry. W ten sposób integrujemy region i budujemy naszą tożsamość" - powiedziała, cytowana w komunikacie Urzędu, marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Realizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycja obejmuje m.in. budowę mostu nad rzeką Odrą o długości 364 m oraz nowego przebiegu odcinka drogi wojewódzkiej nr 282 (o długości ok. 9,2 km) z niezbędną infrastrukturą.

Na nowym odcinku drogi wojewódzkiej nr 282 wykonano już nawierzchnię ścieralną i trwają prace wykończeniowe i porządkowe, a wykonawca przygotowuje się do oznakowania poziomego i pionowego. Trwa także montaż elementów bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Całkowita wartość opisanej inwestycji to ponad 79,5 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE ujętych w RPO Lubuskie 2020 wynosi prawie 59 mln zł, z budżetu państwa prawie 15 mln zł, a ok. 5,7 mln zł to wkład własny województwa.

