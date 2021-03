Lubuskie: Nadal ograniczony dostęp zielonogórskich urzędów skarbowych

W Pierwszym i Drugim Urzędzie Skarbowym w Zielonej Górze został przedłużony okres, w którym nie będzie możliwości bezpośredniej obsługi. Urzędy miały zostać otwarte dla klientów 29 marca br., ale z uwagi na przypadki zachorowań pracowników na COVID-19 tak się nie stanie.

Jak poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz, urzędy będą zamknięte do 2 kwietnia br. i nie odbędą się również wszystkie wcześniej zarezerwowane wizyty. Osoby zainteresowane mogą się rejestrować na spotkania od 6 kwietnia br.

Jak zapewniła rzeczniczka, pomimo zamknięcia bezpośredniej obsługi oba urzędy będą w dalszym ciągu załatwiać sprawy swoich klientów on-line za pośrednictwem strony podatki.gov.pl lub telefonicznie. Do ich dyspozycji jest również ustawiona przy wejściu do budynku urzędów specjalna urna, do której można wrzucić dokumenty.

"Natomiast wszelkie spotkania z pracownikami w ramach wizyty w urzędzie będą możliwe prawdopodobnie dopiero po 5 kwietnia br. Należy jednak wcześniej się umówić i zarezerwować wizytę" - powiedziała Markowicz.

Dodała, że najprościej zrobić to przez internet za pomocą elektronicznego formularza na stronie podatki.gov.pl

