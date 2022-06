Lubuskie: Od wtorku z Babimostu wakacyjne loty do Turcji

We wtorek rozpoczną się wakacyjne loty z lotniska w Babimoście do Turcji. Połączenia będą realizowane dwa razy w tygodniu: we wtorki i piątki – przekazał Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego w poniedziałek.

Bilety lotnicze można rezerwować na stronie jednego z biur podróży. Pasażerowie będą mogli skorzystać z dojazdu autobusem na port lotniczy Zielona Góra-Babimost.

Autokar z Zielonej Góry na lotnisko w Babimoście będzie kursował z dworca autobusowego w dniach połączeń lotniczych do Turcji. Autobus będzie odjeżdżać we wtorki o godz. 9.30 oraz w piątki o 8.15. Rozkład jazdy ważny od 14 czerwca do 30 września br. można znaleźć na stronie airport.lubuskie.pl.

Port lotniczy przypomniał, że podróżnym wybierającym się do Turcji wystarczy dowód osobisty, gdyż obywatele Polski podróżujący do tego kraju w celach turystycznych na okres do 90 dni są zwolnieni z obowiązku paszportowego i wizowego.

W ofercie wakacyjnych lotów z Babimostu znalazło się także połączenie do Chorwacji. Pierwszy samolot do tego kraju ma wystartować 3 lipca br. Kolejne połączenia (wylot do Chorwacji i powrót do Babimostu) będą realizowane raz w tygodniu, w niedziele. Planowane są również loty do Bułgarii i Gdańska.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl