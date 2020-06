Lubuskie: Około 160 mln zł w ramach Funduszu Inwestycji Samorządowych

Szacowana kwota wsparcia, jaka może trafić do lubuskich samorządów z Funduszu Inwestycji Samorządowych, to ok. 160 mln zł - poinformował w czwartek na konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

"Tak jak w poszczególnych tarczach otrzymywały wsparcie firmy polskie, otrzymywali wsparcie nasi obywatele, tak samo samorządy takie wsparcie otrzymają" - powiedział Dajczak.

Wojewoda przekazał, że szacunkowa kwota dla woj. lubuskiego to około 160 mln zł. Zaznaczył, że wnioski o dofinansowanie z Funduszu będą składane do wojewody. Zapewnił, że będzie w tym zakresie minimum biurokracji, a pieniądze będą przelewane samorządom "bardzo szybko i sprawnie".

"Kwoty są naprawdę niebagatelne, bo samorządy gminne mogą otrzymać od 500 tys. zł do 93,5 mln zł, samorządy powiatowe od 500 tys. zł do 20 mln zł. To będzie zależało, tak to zostało przyjęte w ustawie, w programie, od tzw. relacji majątkowych gminy i zamożności gminy" - powiedział wojewoda lubuski.

Zapowiedział, że zgodnie z planem wnioski mają być przyjmowane od 1 do 15 sierpnia br., a wypłaty mają się rozpocząć od początku września br. Zastrzegł, że ustawa jest na razie w Senacie.

Uczestnicząca w konferencji burmistrz Dobiegniewa Sylwia Łaźniewska zapowiedziała, że jej gmina pieniądze z Funduszu zamierza przeznaczyć na rewitalizację Dobiegniewa. "A szczególnie na budowanie pierwszego budynku komunalnego, mieszkania jak najbardziej potrzebne dla mieszkańców gminy Dobiegniew, i to zapewni nam wkład własny przy tak dużej inwestycji" - powiedziała.

Burmistrz przekazała, że w maju br. wpływy do budżetu gminy Dobiegniew z tytułu PIT i CIT spadły o około 40 proc.

Starostwo Powiatowe w Gorzowie liczy na 4,5 mln zł. "Ten wpływ będzie większy niż byśmy uzyskali dochody z PIT-u czy z CIT-u. Tak naprawdę to jest zastrzyk niesamowity i tutaj rząd polski niesamowicie pomaga i robi takie działania, które dają nam możliwość w galopującym tempie robić inwestycje" - powiedziała wicestarosta gorzowska Magdalena Słomińska. Dodała, że powiat planuje wykorzystać te pieniądze do realizacji inwestycji drogowych i społecznych.

Fundusz Inwestycji Samorządowych (FIS) w wysokości 6 mld zł to tzw. tarcza inwestycyjna dla samorządów, mająca zrekompensować im ubytki wpływów z podatków powstałe w wyniku epidemii koronawirusa. Chodzi m.in. o spadek wpływów z podatków CIT i PIT. Fundusz ma wspomóc samorządy w kontynuowaniu już rozpoczętych przedsięwzięć i nowych inwestycji.

5 mld zł zostanie podzielonych pomiędzy samorządy gminne "zgodnie z parytetem zaplanowanych inwestycji" na podstawie wyliczonego algorytmu. Pozostały miliard złotych z funduszu przeznaczony będzie dla powiatów, przy czym poziom grantu, podobnie jak w przypadku gmin, też będzie wyliczany przy pomocy algorytmu.

Pieniądze te będą przekazywane na wniosek składany do wojewodów i przelewane na konta jednostek samorządu terytorialnego. Otrzymane środki będzie można przeznaczyć na szeroko rozumiane inwestycje, np. na drogi, chodniki, żłobki, kanalizacje itp.

Pieniądze z tego źródła będą mogły też stanowić wkład własny np. przy inwestycjach realizowanych przy wsparciu z innych środków publicznych, np. z Funduszu Dróg Samorządowych.

Środki z nowego funduszu będzie można wydatkować do końca 2022 r. Ustawę o możliwości stworzenia FIS przyjął Sejm. Teraz zajmuje się nią Senat.