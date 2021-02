Lubuskie: Ośrodek Muzealno-Edukacyjny w Słońsku jest gotowy

W Słońsku (Lubuskie) zakończyła się budowa i aranżacja ekspozycji w nowo wybudowanym Ośrodku Muzealno-Edukacyjnym Parku Narodowego „Ujście Warty”. Jego otwarcie jest planowane na początku lipca br. - poinformowała Hanna Mierzwa z PN „Ujście Warty”.

To największa inwestycja w historii tego najmłodszego z polskich parków narodowych. Otwarcie Ośrodka będzie głównym wydarzeniem jubileuszu 20-lecia istnienia Parku Narodowego "Ujście Warty". Wartość przedsięwzięcia to ok. 29 mln zł, w tym ponad 16,8 mln zł dofinansowania pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

"Zgodnie z harmonogramem projektu, otwarcie dla zwiedzających odbędzie się na początku lipca. Do tego momentu będziemy wyłapywać usterki i je usuwać. Mamy też zaplanowane działania promocyjne i informacyjne, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nowym Muzeum. Trzeba również wdrożyć system zarządzania sprzedażą biletów i organizacją wydarzeń" - wyjaśniła Mierzwa.

Ponadto, zanim nastąpi oficjalne otwarcie Ośrodka będą odbywały się warsztaty dla nauczycieli i organizatorów turystyki z regionu dla zapoznania ich z wystawą stałą i ofertą edukacyjną Parku. Z uwagi na obecną sytuację epidemiczną, prawdopodobnie nie odbędą się one w tradycyjnej formie.

Nowoczesny i przyjazdy środowisku budynek powstał na obrzeżach Słońska, przy drodze krajowej nr 22. Działkę pod jego budowę przekazała gmina. Ośrodek będzie pełnił funkcję muzeum przyrodniczego i centrum edukacji przybliżającego wiedzę o walorach Parku Narodowego "Ujście Warty".

Muzeum przyrodnicze zostało wyposażone w najnowsze zdobycze technologii, by zwiedzający mogli usłyszeć, obejrzeć i wręcz dotknąć dzikiej natury. Na wystawie dominują nowoczesne środki przekazu.

W aplikacjach multimedialnych znajdziemy różnorodne treści dotyczące przyrody Parku. W jednej z nich zwiedzający będą mogli podjąć wyzwanie liczenia gęsi. W innej spróbują tak sterować krwawodziobem, aby nie został on upolowany przez sokoła wędrownego.

"Bardzo pomocna w planowaniu wędrówki po Parku będzie aplikacja +Ile mam czasu+. Po wybraniu określonych ścieżek przyrodniczych podliczy ona przybliżony czas, który musimy poświęcić na zwiedzanie. W Muzeum nie zabraknie również miejsca na aspekt historyczno-kulturowy związany przede wszystkim z miejscowością Słońsk" - powiedziała Mierzwa.

Park Narodowy "Ujście Warty" został utworzony w czerwcu 2001 r., oficjalnie działalność rozpoczął 1 lipca. Zajmuje on 8 074 ha przy zachodniej granicy Polski, w części Pradoliny Toruńsko-Eberswaldzkiej, zwanej Kotliną Gorzowską. Krajobraz parku to mozaika łąk, pastwisk, turzycowisk i trzcinowisk. Na jego obszarze zaobserwowano ponad 270 gatunków ptaków.

Rozlewiska i łąki Parku Narodowego "Ujście Warty" to znaczące na mapie Europy miejsce dla ptaków migrujących. Zatrzymują się tu liczne ptaki siewkowe, a jesienią nadwarciańskie łąki obejmują we władanie gęsi.