Lubuskie: PGE Energia Odnawialna zarybiła jeziora Raduszeckie i Dychowskie

PGE Energia Odnawialna przeprowadziła akcję zarybiania Jeziora Raduszeckiego i Jeziora Dychowskiego w woj. lubuskim. Celem przedsięwzięcia było wzmocnienie populacji trzech gatunków ryb: lina, karpia i karasia pospolitego – poinformował w poniedziałek rzecznik PGE Energia Odnawialna SA Maciej Gelberg.

Do obu zbiorników trafiło ponad pół tony dwuletnich ryb wyhodowanych w Ośrodku Zarybieniowym Polskiego Związku Wędkarskiego we wsi Trzebule. Na miejsce zostały przywiezione samochodem ciężarowym wyposażonym w specjalistyczny sprzęt, tj. basen z systemem napowietrzania wody i tzw. rękaw do bezpośredniego wpuszczania ryb do wody.

"PGE Energia Odnawialna przykłada bardzo dużą wagę do ochrony środowiska. Akcja zarybiania to kolejna inicjatywa ekologiczna, która jest tego dowodem. Dbając o faunę rzeczną budujemy również przy naszych elektrowniach przepławki, dzięki którym ryby mogą bezpiecznie migrować" - powiedział, cytowany w komunikacie, dyrektor PGE Energia Odnawialna Oddział ZEW Dychów Sławomir Szostak.

Jedna z takich przepławek została wybudowana w zeszłym roku na Stopniu Wodnym Stary Raduszec. Jej konstrukcja została tak zaprojektowana, że uwzględnia cechy gatunkowe oraz możliwości i potrzeby wszystkich organizmów żyjących w rzece.

Przepławka ma ok. 130 m długości. Składa się z 26 komór przeprawowych oraz basenów spoczynkowych, wyłożonych warstwą otoczaków i dodatkowych półmetrowych kamieni. W przegrodach z palisady drewnianej znajdują się też 30-40 centymetrowe szczeliny (przesmyki), którymi przepływają ryby.

Jezioro Raduszeckie jest sztucznym zbiornikiem wodnym powstałym na rzece Bóbr. Akwen jest podzielony przez most na dwie części. Z jednej strony znajduje się Elektrownia Wodna Raduszec Stary, a na drugim końcu Elektrownia Dychów.

Wchodząca w skład hydrowęzła dychowskiego Elektrownia Wodna Stary Raduszec jest ostatnią elektrownią na rzece Bóbr w pobliżu jej ujścia do Odry. Uruchomiono ją w 1935 r. i w przeciwieństwie do wielu innych tego typu obiektów przetrwała nienaruszona czas wojny i okres po jej zakończeniu. W elektrowni zamontowano dwie turbiny typu Kaplana sprzężone z generatorami synchronicznymi, każda o mocy 1320 kW, pozwalające na średnioroczną produkcję na poziomie 12 GWh.

