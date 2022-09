Lubuskie: Pierwszy odcinek autostrady A18 gotowy

GDDKiA otrzymała pozwolenie na użytkowanie, rozbudowanego do parametrów autostrady, odcinka DK18 między węzłami Żary Zachód i Iłowa w woj. lubuskim. W ciągu dwóch tygodni na odcinku tym, o długości ponad 20 km, będzie już ruch po obu jezdniach – poinformowała w czwartek rzeczniczka zielonogórskiego oddziału GDDKIA Anna Jakubowska.

Odcinek, na który GDDKiA uzyskała pozwolenie na użytkowanie, zaczyna się ok. 2 km za węzłem Żary Zachód w stronę Wrocławia, a kończy blisko 4 km przed węzłem Iłowa. Był on modernizowany od 14 listopada 2019 r. przez konsorcjum firm Kobylarnia i Mirbud. Koszt wykonanych prac to ponad 260 mln zł.

"Przez najbliższe dwa tygodnie będziemy sukcesywnie likwidować utrudnienia i udostępniać drogę kierowcom w pełnym przekroju 2+2. To ponad 20 km komfortowej autostrady wykonanej w technologii betonowej. Prace budowlane na pozostałych odcinkach zakończą się w przyszłym roku" - wyjaśniła Jakubowska.

Prace budowlane trwają jeszcze na trzech pozostałych odcinkach DK18 o łącznej długości 50 km; odcinki te to: granica państwa w Olszynie - Żary; Iłowa - granica województw lubuskiego i dolnośląskiego; granica województw lubuskiego i dolnośląskiego - Golnice. Całość zadania ma być ukończona jesienią przyszłego roku.

Przebudowa jezdni południowej DK18 na odcinku 70 km pomiędzy Olszyną i Golnicami (woj. dolnośląskie) jest drugim etapem prac związanych z dostosowaniem jej do parametrów autostrady. Pierwszym była budowa jezdni północnej DK18, w kierunku granicy państwa w Olszynie, o parametrach autostradowych w latach 2004-2007.

Decyzja o zezwoleniu na budowę dla południowej jezdni przyszłej A18 została wydana w 2011 r., ale dopiero decyzja ministra infrastruktury z sierpnia 2018 r. zapewniła finansowanie i umożliwiła realizację inwestycji. Łączny koszt tego zadania to blisko 900 mln zł.

"Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, w 2023 r. kierowcy będą mieli do dyspozycji całą trasę o łącznej długości ponad 70 km o parametrach autostrady" - powiedziała Jakubowska.

Starą drogę krajową nr 18, a obecnie jej nitkę południową, wybudowali Niemcy w latach 30. XX wieku. Stanowiła ona fragment autostrady Berlin - Wrocław. Ta jezdnia jest teraz modernizowana.

