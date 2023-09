Lubuskie: PKP PLK ogłosiły przetarg na perony i przystanki kolejowe w kilku miejscowościach

W lubuskich miejscowościach Grabik i Słone powstaną nowe przystanki kolejowe, a w Sarbiewie perony - poinformował we wtorek Radosław Śledziński z PKP Polskich Linii Kolejowych. Dodał, że PKP PLK ogłosiły przetarg na przygotowanie projektów i realizację tych inwestycji.

Prace zostaną zrealizowane w ramach "Rządowego programu budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025". Podróżni z inwestycji skorzystają na przełomie 2024 i 2025 r.

Jak przekazał Śledziński, nowe przystanki w miejscowościach Grabik (gm. Żary) i Słone (gm. Świdnica) zwiększą dostęp do kolei na linii kolejowej nr 370 Zielona Góra - Żary, a zmodernizowane perony w Sarbiewie (gm. Zwierzyn) poprawią komfort podróży między Krzyżem Wielkopolskim a Kostrzynem (linia kolejowa nr 203).

W Grabiku peron ma powstać przy przejeździe kolejowo-drogowym, który zostanie wyposażony w sygnalizację i rogatki. W miejscowości Słone podróżni skorzystają z nowego przystanku w rejonie ul. Słonecznej, a w Sarbiewie obecnie istniejący przystanek zastąpi nowy; pociągi zatrzymają się w okolicy ul. Lipowej przy dwóch peronach.

Przy przystankach Słone i Sarbiewo, w ramach prawa opcji możliwa będzie również budowa parkingów. Łączny koszt wymienionych inwestycji to ponad 14,5 mln zł (Grabik - ok. 5,4 mln zł, Słone - ok. 5,4 mln zł, Sarbiewo - ok. 3,8 mln zł).

"Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych na lata 2021 - 2025" ma na celu przeciwdziałanie wykluczeniu komunikacyjnemu, promowanie ekologicznych środków transportu oraz wspieranie polskiej gospodarki. Na jego realizację zapisano ponad 1 mld zł.

W woj. lubuskim lista podstawowa "programu przystankowego" obejmuje sześć lokalizacji. Obecnie wykonawcy przygotowują dokumentację projektową niezbędną do realizacji zadań w miejscowościach: Żary, Rzepin i Radnica. Szacunkowa wartość wszystkich lubuskich inwestycji przekracza 20 mln zł.

"+Rządowy program budowy lub modernizacji przystanków kolejowych+ to sukcesywne niwelowanie wykluczenia komunikacyjnego i zapewnienie dogodnego dostępu do kolei w całej Polsce. W woj. lubuskim mieszkańcy zyskają nowe i zmodernizowane przystanki" - wskazał cytowany w komunikacie wiceminister infrastruktury Andrzej Bittel.

