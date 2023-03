Lubuskie: Pociągi wracają na linię 358 między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem

Od niedzieli (12 marca) zostaną wznowione przejazdy pociągów między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem na linii nr 358 w woj. lubuskim. Po zakończeniu zasadniczych prac związanych z modernizacją tego odcinka nie będzie już komunikacji zastępczej, która funkcjonowała tam od marca 2020 r.

Jak poinformował PAP rzecznik zarządu woj. lubuskiego Paweł Kozłowski po przywróceniu ruchu kolejowego między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem, na trasie Zielona Góra - Zbąszynek w rozkładzie jazdy obowiązującym od 12 marca br. będą cztery pary pociągów relacji Zielona Góra - Poznań, dwie pary relacji Zielona Góra - Zbąszynek oraz sześć par relacji Zielona Góra - Gorzów Wlkp. Połącznia organizuje Polregio. Do tego dojdzie także sześć par dodatkowych pociągów różnych relacji PKP Intercity.

Radosław Śledziński z zespołu prasowego PKP Polskie Linie Kolejowe SA przekazał, że w ramach modernizacji przygotowano nowe perony w Babimoście i Sulechowie umożliwiające wygodne korzystanie z kolei.

Dodał, że sprawne przejazdy między Zbąszynkiem a Czerwieńskiem zapewnią nowe szyny, podkłady i nowe urządzenia systemu sterowania zamontowane na modernizowanym odcinku.

Po wznowieniu przejazdów prowadzone będą jeszcze roboty wykończeniowe, m.in. na przejazdach kolejowo-drogowych. W obszarze prowadzonych prac konieczne jest tymczasowe ograniczenie prędkości. Na pozostałych odcinkach pociągi pojadą 100 km/h, a po zakończeniu wszystkich robót przewidywanym w II kwartał br. i uzyskaniu wymaganych pozwoleń - 120 km/h.

PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. realizują projekt "Modernizacja linii kolejowej nr 358 Zbąszynek - Gubin na odcinku Zbąszynek - Czerwieńsk - II etap" we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego przy udziale środków UE z RPO woj. lubuskiego. Całkowita wartość projektu to ponad 160,7 mln zł, przy unijnym dofinansowaniu na poziomie ok. 112 mln zł.

