Lubuskie: Pół miliona złotych dla szpitali od Swiss Krono

Firma Swiss Krono z Żar przeznaczyła 500 tys. zł na pomoc szpitalom z województwa lubuskiego w walce z pandemią SARS-CoV-2 – poinformował w czwartek rzecznik prasowy firmy Jarosław Masina.

Pieniądze zostaną przeznaczone na zakup wyposażenia, sprzętu medycznego i środków ochrony osobistej dla personelu placówek.

"Od samego początku czynnie włączamy się w walkę z epidemią koronawirusa i stąd wsparcie lubuskich szpitali. W obecnej sytuacji uważamy, że to coś naturalnego i niezmiernie ważnego. To także wyraz naszego szacunku do wszystkich służb walczących z epidemią" - powiedział cytowany w komunikacie prezes Swiss Krono Sp. z o.o. Maciej Karnicki.

Po 100 tys. zł otrzymają żarskie szpitale - 105. Kresowy Szpital Wojskowy oraz Szpital na Wyspie na specjalistyczne urządzenia medyczne i wyposażenia. Ponadto, 25 tys. zł otrzyma działające przy pierwszym z tych szpitali Żagańsko-Żarskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym ze Schorzeniami Układu Oddechowego.

"Jesteśmy w trakcie finalizacji darowizny. Mamy również zadeklarowaną pomoc od Urzędu Miejskiego w Żarach, w wysokości 100 tys. zł. Za otrzymane środki planujemy zakupić: dyfuzory do dezynfekcji, respiratory przenośne, środki do dezynfekcji, pakiety ochrony osobistej, maseczki z filtrem HEPA" - przekazała rzeczniczka wojskowej lecznicy Deniz Mrozik.

Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wielkopolskim otrzyma od Swiss Krono 15 łóżek o wartości 214 tys. zł, w które wyposaży oddział neurologiczny. Natomiast 100 tys. zł będzie przeznaczone na specjalistyczne urządzenia medyczne oraz wyposażenie Szpitala Uniwersyteckiego w Zielonej Górze.