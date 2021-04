Lubuskie: Ponad 83 mln zł z RFRD na remonty i budowę dróg

Ponad 83 mln zł trafi na remonty i budowę dróg w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu i parametrów technicznych lokalnej sieci drogowej w woj. lubuskim w ramach kolejnego rozdania środków z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg (RFRD).

RFRD (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym.

W tym rozdaniu w woj. lubuskim dofinansowanie uzyskały 43 projekty - 26 zgłoszonych przez gminy i 17 powiatowych.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak wskazał na czwartkowym briefingu prasowym, że łącznie od 2016 r. z tego Funduszu trafiło do lubuskich samorządów 430 mln zł.

"Te inwestycje są bardzo ważnymi, oczekiwanymi inwestycjami przez społeczności lokalne. One poprawiają i dostępność do różnego rodzaju instytucji, i poprawiają komfort życia i bezpieczeństwo, ale też dostępność do terenów inwestycyjnych, które są ważne do rozwoju samorządu" - powiedział Dajczak.

Podczas spotkania w urzędzie wojewódzkim w Gorzowie Wlkp. wojewoda przekazał symboliczny czek staroście powiatu wschowskiego Andrzejowi Bielawskiemu. Ten powiat otrzymał tym razem 10,6 mln zł dofinansowania na I etap przebudowy drogi powiatowej między Sławą a Krzepielowem.

"To jest przebudowa tej drogi łącznie z budową ciągu pieszo-rowerowego o pełnych wymiarach. To są cztery kilometry drogi, ale to jest przebudowa przez całą miejscowość Lipinki łącznie z budową tego ciągu pieszo-rowerowego, dużo zjazdów, podjazdów, krzyżówek. Zadanie niełatwe. Kosztorys mamy na 16 mln zł. To jest duże zadanie jak na powiat wschowski. Dofinansowania otrzymaliśmy 70 proc." - powiedział Bielawski.

Dyr. Wydziału Infrastruktury Lubuskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gorzowie Wlkp. Katarzyna Kis powiedziała, że w najbliższym czasie mają zostać podpisane umowy na dofinansowanie, tak by pieniądze jak najszybciej trafiły na konta samorządów.

Dzięki środkom przekazanym przez rząd w Lubuskiem od 2016 r. zrealizowano około 360 inwestycji obejmujących łącznie ok. 660 km dróg.

Fundusz Dróg Samorządowych, obecnie przekształcony w Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg, powstał jako mechanizm wsparcia dla jednostek samorządu terytorialnego realizujących inwestycje na drogach samorządowych. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej na szczeblu lokalnym, stanowiącej ważny element prawidłowego funkcjonowania i rozwoju gospodarki oraz przyczyniającej się do poprawy poziomu życia obywateli.

