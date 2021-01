Lubuskie: Porozumienie na rzecz ochrony rybołowów w regonie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska (RDOŚ) w Gorzowie Wielkopolskim podpisała nowe porozumienie z firmą energetyczną ENEA Operator w zakresie eksploatacji platform lęgowych rybołowów na liniach elektro-energetycznych.

Jak wyjaśnił Michał Bielewicz z RDOŚ w Gorzowie, jest to kontynuacja dotychczasowych działań w zakresie ochrony tego zagrożonego i rzadkiego w naszym kraju gatunku ptaka drapieżnego.

Na Ziemi Lubuskiej w ciągu pięciu minionych lat na słupach wysokiego napięcia Enei zainstalowano 16 platform gniazdowych dla rybołowa. Znalazły się w różnych częściach województwa, w lokalizacjach wskazanych przez przyrodników z gorzowskiej RDOŚ.

"Okazuje się, że rybołowy chętnie budują na nich gniazda. W zeszłym roku, w Lubuskiem pary lęgowe zaobserwowano na 4 platformach. W 2020 r. skuteczne lęgi zarejestrowano u siedmiu par ptaków, które łącznie odchowały aż 18 młodych, czyli aż o cztery pisklęta więcej niż w 2019 r." - powiedział Bielewicz.

Dodał, że każda ingerencja związana z konserwacją, naprawą czy usuwaniem awarii na sieci energetycznej, na której znajdują się zajęte przez rybołowy platformy, musi być profesjonalna i przebiegać pod specjalnym nadzorem służb ochrony przyrody.

"I temu właśnie między innymi ma służyć podpisane porozumienie, jako odpowiedz na odpowiedzialne i racjonalne pogodzenie funkcji dystrybucji i funkcjonowania infrastruktury sieci energetycznej w środowisku naturalnym przy uwzględnieniu potrzeb ochrony przyrody" - wyjaśnił Bielewicz.

Istotnym elementem dalszej współpracy, ma być również monitoring platform gniazdowych umiejscowionych na infrastrukturze energetycznej, a także działania promocyjne nastawione na edukacje społeczeństwa w zakresie czynnej ochrony ginącego w Polsce gatunku jakim jest rybołów.

Jak zaznaczył Bielewicz, w naszym kraju rybołów jest gatunkiem skrajnie zagrożonym, objętym ścisłą ochroną gatunkową. Według szacunków, w Polsce występuje około 30 par lęgowych, natomiast w woj. lubuskim osiem - ok. 27 proc. populacji krajowej.

Od 10 lat na terenie woj. lubuskiego RDOŚ we współpracy z leśnikami oraz energetykami realizuje strategię ochrony tego gatunku, co pozwoliło częściowo odbudować populację rybołowa w regionie i przywrócić go na tereny, na których niegdyś historycznie występował.

Rybołów (Pandion haliaetus) to drapieżny ptak wędrowny, osiągający masę do dwóch kg przy rozpiętości skrzydeł dochodzącej do 170 cm. Ma brązowo-białe ubarwienie, charakterystyczny ciemny pas wzdłuż oczu i nieco nastroszone pióra na tyle głowy. Jego głównym pożywieniem są ryby.

Do Polski rybołowy przylatują najczęściej na przełomie marca i kwietnia, niekiedy nawet później. Po odchowaniu młodych, najczęściej pod koniec sierpnia, opuszczają nasz kraj. Z reguły wracają do tych samych gniazd przez kilkanaście lat. Ptaki te żyją nawet do 30 lat.