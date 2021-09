Lubuskie: Powołano spółkę SIM KZN Lubuskie Trójmiasto; ma wybudować 800 mieszkań

W Zielonej Górze została powołana w poniedziałek spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto, która zrzesza sześć gmin z regionu. Jej celem jest budowa 800 mieszkań w regionie – poinformowała Monika Ustrzycka z Krajowego Zasobu Nieruchomości.

Lokale będą przeznaczone dla osób, które mają zdolność czynszową, ale nie mają zdolności kredytowej. Udziałowcami SIM KZN Lubuskie Trójmiasto sp. z o.o. są: Zielona Góra, Czerwieńsk, Świdnica, Otyń, Nowogród Bobrzański i Nowa Sól.

Na ich terenach mają powstać wielorodzinne budynki mieszkalne; w Zielonej Górze - 450-500 lokali, w Nowej Soli - 150 i po kilkadziesiąt w pozostałych gminach tworzących spółkę.

"...To prawdziwy game changer dla 750 rodzin z województwa lubuskiego i trwały fundament pod jeszcze szybszy rozwój tego regionu" - mówił biorący udział w spotkaniu założycielskim lubuski poseł Łukasz Mejza.

"Ponad 300 rodzin oczekuje na mieszkanie komunalne w Zielonej Górze. Często są to osoby, których dochody nie pozwalają na przydzielenie im mieszkania komunalnego, a jednocześnie ich przychód jest zbyt mały, by miały szansę na zakup mieszkania na rynku komercyjnym. Program SIM jest dla nich realną szansą na własne mieszkanie" - powiedział cytowany w komunikacie wiceprezydent Zielonej Góry Dariusz Lesicki.

Zastępca prezesa Krajowego Zasobu Nieruchomości Jarosław Pucek zapewnił, że Spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto ma zapewniony stabilny system finansowania.

"Gminy, które przystąpiły do spółki otrzymały już jednorazowe wsparcie w wysokości 3 mln zł. To daje początkowy kapitał zakładowy 18 mln zł" - wyjaśnił.

Udziały w spółce SIM objęła każda przystępująca do niej gmina, która otrzyma bezzwrotną dotację w wysokości do 3 mln zł. Dodatkowo gmina będzie mogła otrzymać kolejne bezzwrotne dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa w wysokości do 10 proc. kosztów realizacji inwestycji.

Ponadto, w zasięgu udziałowców spółki jest jeszcze bezzwrotny grant z Funduszu Dopłat (BGK) dla gmin na budowę mieszkań, który wynosi do 35 proc. kosztów inwestycji. SIM weźmie na siebie większość spraw związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem inwestycji mieszkaniowych w danej gminie.

Ustrzycka wyjaśniła, że Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa to system budowy dostępnych cenowo mieszkań dla ludzi, którzy mają zdolność czynszową, a nie mają kredytowej, m.in. dla rodzin, które nie chcą za pracą i domem przeprowadzać się do wielkich aglomeracji. Spółka SIM KZN Lubuskie Trójmiasto została powołana z inicjatywy rządu i samorządów.

