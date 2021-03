Lubuskie: Prawie 2,3 mln zł trafiło do firm z Polskiego Bonu Turystycznego

Lubuscy przedsiębiorcy branży turystycznej przyjęli przeszło 3,3 tys. płatności bonem turystycznym na łączna kwotę niemal 2,3 mln zł. W regionie taki bon można wykorzystać u 177 podmiotów – poinformowała w czwartek rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska.

Rzeczniczka przypomniała, że Polski Bon Turystyczny funkcjonuje od połowy sierpnia 2020 r. i cieszy się olbrzymim zainteresowaniem Lubuszan. Jego założeniem było wsparcie polskich rodzin oraz dotkniętej przez pandemię COVID-19 krajowej branży turystycznej.

"W naszym regionie do tej pory z bonu skorzystało ponad 33 tys. z niemal 108 tys. uprawnionych rodzin. Łączna kwota, jaką w ramach bonu wydali Lubuszanie w swoim regionie i innych województwach to ponad 7 mln zł" - powiedziała Muchowska.

Dodała, że osoby, które nie skorzystały jeszcze z możliwości uzyskania takiego bonu, mogą go aktywować do końca marca 2022 r. Do tego czasu powinny opłacić nim wypoczynek bądź wybrane atrakcje turystyczne, jednak skorzystać z wybranej oferty też mogą później.

W Lubuskiem bonem można zapłacić u ponad 177 podmiotów turystycznych. Cały czas baza firm akceptujących ten środek płatniczy poszerza się. Listę tych firm można znaleźć na stronach: bonturystyczny.gov.pl, pot.gov.pl lub polska.travel.pl

Najwięcej na bonie turystycznym zyskały dotychczas firmy z Pomorza, do których trafiło łącznie przeszło 51 mln zł, oraz z Małopolski, gdzie trafiło blisko 50 mln zł.

