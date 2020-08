Lubuskie: Prawie 20 mln zł na kolejne konkursy RPO Lubuskie 2020

Zarząd woj. lubuskiego ogłosił trzy konkursy w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020. Do wzięcia jest ok. 20 mln zł na rozwój obszarów zmarginalizowanych, kulturę i zabytki, ograniczenie niskiej emisji – poinformował we wtorek lubuski Urząd Marszałkowski.

Dwa konkursy są skierowane do samorządów i innych podmiotów z terenu miejskiego obszaru funkcjonalnego Gorzowa Wlkp. (w ramach ZIT Gorzów Wlkp.). Chodzi o miasto Gorzów Wlkp. oraz gminy Bogdaniec, Deszczno, Kłodawa i Santok - przekazała rzeczniczka Zarządu Marzena Toczek.

Na pierwszy z konkursów przeznaczono 9,4 mln zł. To pieniądze, które będzie można uzyskać na rozwój tzw. obszarów zmarginalizowanych. Chodzi m.in. o wsparcie finansowe projektów z zakresu kompleksowej rewitalizacji zdegradowanych obszarów, mających na celu przywracanie, nadawanie nowych funkcji gospodarczych, edukacyjnych, turystycznych, rekreacyjnych, społecznych i kulturalnych tym obszarom.

Z kolei 8,9 mln zł w ramach gorzowskiego ZIT-u to pula środków na konkurs w zakresie inwestycji ochrony i zachowania zasobów kultury, w tym dziedzictwa kulturowego, na potrzeby rozwoju turystyki. Projekty mogą obejmować też m.in. konserwacje zabytków ruchomych, rozbudowę i przebudowę obiektów kultury i inwestycje w nowoczesne formy promocji zabytków i kultury oraz związanej z nimi turystyki.

Termin naboru wniosków do obu tych konkursów to od 25 września do 2 października br.

Trzeci z ogłoszonych konkursów dot. ograniczenia niskiej emisji w miastach i jest skierowany do wszystkich samorządów i innych podmiotów z woj. lubuskiego. Jego budżet to 1,5 mln zł, a nabór wniosków potrwa od 28 września do 7 października 2020 r.

W ramach konkursu można uzyskać dofinansowanie m.in. na zbiorczy transport pasażerski z zużyciem ekologicznych pojazdów, transport szynowy (tramwaje) - w przypadku miast posiadających tego typu flotę; preferowany będzie rozwój tej gałęzi transportu zbiorowego poprzez inwestycje w tabor.