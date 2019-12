Lubuskie: Prawie 35 mln zł dofinansowania do inwestycji wodno-kanalizacyjnych

Prawie 35 mln zł dofinansowania do inwestycji wodno-kanalizacyjnych trafi do lubuskich samorządów z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014-20. Zarząd regionu rozstrzygnął kolejny konkurs w tym obszarze – poinformował PAP dyr. Departamentu PROW Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Arkadiusz Dąbrowski.

"We wtorek została przyjęta lista rankingowa projektów złożonych przez samorządy. Wpłynęły 53 wnioski na łączną kwotę ok. 60 mln zł. Dofinansowanie zostało przyznane dla 36 projektów, 11 znalazło się na liście rezerwowej, a sześć zostało odrzuconych. Do rozdysponowania w tym konkursie było prawie 35 mln zł" - powiedział PAP Dąbrowski.

Dodał, że przedsięwzięcia, które uzyskały dofinansowanie z PROW dotyczą budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych, oczyszczalni ścieków czy też modernizacji tego typu infrastruktury na obszarach wiejskich. Chodzi o inwestycje m.in. w gminach: Trzebiel, Maszewo, Trzciel, Zabór czy Zwierzyn.

"Choć mamy już XXI wiek, to trudno uwierzyć, że w całej gminie Zwierzyn, nie ma kanalizacji. Samorząd tej gminy uzyskał prawie 1 mln zł dofinansowania do budowy tam 1 km sieci kanalizacyjnej i lokalnej oczyszczalni ścieków. Łączny koszt tej inwestycji to 1,9 mln zł, tym samym wsparcie z PROW jest na poziomie 63,63 proc i będzie to pierwszy kilometr kanalizacji w historii tej gminy" - powiedział wicemarszałek woj. lubuskiego Stanisław Tomczyszyn.

W obecnej perspektywie finansowanej UE województwo lubuskie w ramach PROW, który tworzą środki unijne i krajowe, ma do dyspozycji około 250 mln zł. Dotychczas udało się zakontraktować środki na kwotę 200 mln zł.

"W styczniu przyszłego roku planujemy nabór na obiekty pełniące funkcje kulturalne, np. świetlice wiejskie, a w okolicach marca, gdy Komisja Europejska zatwierdzi podział dodatkowych środków - nabór na drogi gminne i powiatowe" - powiedział Tomczyszyn.