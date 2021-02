Lubuskie: Prawie 6,4 mln zł pomocy z tarczy 7.0

W ramach tarczy antykryzysowej 7.0 w woj. lubuskim złożono dotąd ponad 4,1 tys. wniosków na łączną kwotę prawie 6,4 mln zł - poinformowała rzeczniczka lubuskiego ZUS Agata Muchowska.

"Do obu lubuskich oddziałów ZUS wpłynęło przeszło 2,8 tys. wniosków o zwolnienie ze składek. Kwota umorzeń to ponad 4,5 mln zł. Z kolei o wypłatę dodatkowego świadczenia postojowego wnioskowało niemal 1,3 tys. osób. Lubuskie oddziały ZUS wypłaciły już w ramach tego świadczenia prawie 1,9 mln zł" - powiedziała Muchowska.

O pomoc w ramach tarczy 7.0 mogą się starać przedsiębiorcy z niemal 50 różnych branż, które najbardziej ucierpiały w wyniku pandemii. Zakres i forma wsparcia zależy od rodzaju przeważającej działalności gospodarczej określonej kodem PKD.

O zwolnienie ze składek za okres grudnia i stycznia ub. roku i ponowne świadczenie postojowe - do dwóch razy - mogą wystąpić m.in. przedsiębiorcy z branży fitness, gastronomicznej, turystycznej, hotelarskiej, organizatorzy targów i różnych form edukacji, uzdrowiska, pralnie, firmy z obszaru kultury i rozrywki, fizjoterapeuci i paramedycy oraz taksówkarze.

Rzeczniczka przypomniała, że warunkiem otrzymania wsparcia jest prowadzenie 30 listopada 2020 r. działalności oznaczonej kodami PDK wymienionymi w rozporządzeniu.

Zgodnie z przepisami decyduje więc wpis w rejestrze REGON na ten dzień. By skorzystać z ulgi przychód z działalności musiał spaść o co najmniej 40 proc., nie można też mieć innego tytułu do ubezpieczeń społecznych.

Wnioski o wsparcie można składać wyłącznie elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych PUE ZUS. Jeśli przedsiębiorca ma obowiązek co miesiąc składać deklaracje rozliczeniowe, to najpóźniej do końca lutego musi przesłać do ZUS deklaracje za grudzień i styczeń.

O świadczenie postojowe można wystąpić nawet do trzech miesięcy po ustaniu epidemii, natomiast o zwolnienie ze składek można wnioskować do 31 marca br.

Szczegółowe informacje o warunkach wsparcia, terminach składania wniosków i konkretnych kodach PKD, które kwalifikują do skorzystania z pomocy, są dostępne na stronie internetowej ZUS-u.