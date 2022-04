Lubuskie: Przetarg na przebudowę dk 29 w Krośnie Odrzańskim

Zielonogórski oddział GDDKiA ogłosił przetarg na przebudowę drogi krajowej nr 29 w Krośnie Odrzańskim (Lubuskie). Chodzi o prace związane z rozbiórką mostu drogowego nad rowem melioracyjnym i budowie nowego. Oferty można składać do 14 kwietnia br.

Jak poinformowała rzeczniczka zielonogórskiego oddziału GDDKiA Anna Jakubowska, inwestycja przewiduje całkowitą rozbiórkę istniejącego mostu w ciągu dk 29 i budowę nowego w innej lokalizacji.

"Powstanie on nieco dalej od obecnego skrzyżowania, co wpłynie na poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Wykonana zostanie również przebudowa dojazdów do mostu, związana z koniecznością połączenia się z istniejącą drogą i odtworzenia nawierzchni po rozbiórce mostu" - wyjaśniła Jakubowska.

Inwestycja obejmie także przebudowę kolidujących sieci uzbrojenia terenu - teletechnicznej i wodociągowej - oraz budowę kanału technologicznego i elementów odwodnienia drogi.

Szczegóły zamówienie dostępne są na platformie zakupowej GDDKiA. Oferty będą oceniane na podstawie kryterium: ceny (60 proc.), doświadczenia kierownika budowy (20 proc.) oraz gwarancji jakości (20 proc.). Na realizację prac wykonawca będzie miał osiem miesięcy od momentu podpisania umowy.

