Lubuskie: Rekordowy styczeń Lotniska Zielona Góra-Babimost

Lotnisko Zielona Góra-Babimost zanotowało w styczniu br. rekordowe wyniki pod względem liczby obsłużonych pasażerów i wykonanych operacji lotniczych. Z portu skorzystało 2 tys. 811 osób – o 1 tys. 336 więcej niż w styczniu ub. roku – podało Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.

Jak wskazano we wtorkowym komunikacie, oznacza to wzrost liczby pasażerów o 90,6 proc. w porównaniu miesiąc do miesiąca. W styczniu tego roku na lotnisku wykonano 181 operacji lotniczych.

Dodano, że wyniki ukazują dynamikę wzrostu ruchu pasażerskiego na zielonogórskim lotnisku, która nie jest już zjawiskiem sezonowym. "Wyraźnie widoczna tendencja świadczy o coraz silniejszej pozycji najmniejszego lotniska w Polsce" - napisano.

Według PPL na utrzymujący się od dłuższego czasu korzystny trend wpływ miała zmiana w siatce połączeń rejsowych, które zostały dopasowane do dalszych połączeń długodystansowych Polskich Linii Lotniczych LOT. Od czerwca ub. roku LOT zdecydował o podwojeniu rejsów na trasie Zielona Góra - Warszawa. Połączenia te są realizowane rano i wieczorem w każdy poniedziałek, wtorek, czwartek i piątek. W środę i niedzielę jest jeden rejs dziennie.

Rejs między Zieloną Górą a Warszawą trwa godzinę, a czas przesiadki na lotnisku Chopina w Warszawie na dalsze loty większości kierunków europejskich - ok. 50 minut.

Tym jedynym lotniskiem pasażerskim w woj. lubuskim zarządza Przedsiębiorstwo Państwowe Porty Lotnicze.