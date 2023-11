Lubuskie: Remont elektrowni wodnej w Gubinie przebiega zgodnie z planem

Wiosną przyszłego roku jest planowane zakończenie modernizacji prawie 120–letniej Elektrowni Wodnej Gubin (Lubuskie) na Nysie Łużyckiej. Obejmuje ona m.in. wymianę trzech turbin. Prace przebiegają zgodnie z planem – poinformował Konrad Mróz z Biura Prasowego Grupy PGE.

"Prace modernizacyjne są mocno zaawansowane i potrwają do końca marca 2024 r. Po ich zakończeniu Elektrownia Wodna Gubin będzie mogła bezawaryjnie pracować przez kolejne przynajmniej 40 lat" - przekazał cytowany w komunikacie prezes zarządu PGE Energia Odnawialna Marcin Karlikowski.

Dodał, że o około 10 proc. zwiększy się wydajność elektrowni, do poziomu produkcji 4000 MWh energii elektrycznej rocznie, co pozwoli zaspokoić zapotrzebowanie na prąd ok. 2000 gospodarstw domowych.

PGE Energia Odnawialna, do której należy przepływowa elektrownia wodna w Gubinie, wymienia w niej wszystkie trzy hydrozespoły wraz z zapleczem technologicznym. Najstarsza z trzech wymienianych turbin zostanie jako zabytek wyeksponowana przed budynkiem elektrowni.

Elektrownia Wodna Gubin o mocy 1,1 MW to jedna z najstarszych działających elektrowni przepływowych w Polsce. Została wybudowana w 1905 r. na stopniu wodnym piętrzącym wody Nysy Łużyckiej płynącej między polskim Gubinem i niemieckim Guben.

Ostatni raz gubińska elektrownia była modernizowana w połowie lat 70. minionego wieku. Obecnie na obiekcie prowadzone są roboty budowlane związane z adaptacją istniejących komór turbin. Równolegle produkowane są korpusy nowych turbin, przekładni oraz łopat aparatu kierowniczego i wirnika. Następnie rozpoczną się dostawy generatorów wraz z urządzeniami w zakresie elektryki i automatyki.

Grupa PGE zarządza obecnie 29 przepływowymi elektrowniami wodnymi o łącznej mocy przekraczającej 95 MW.

Projekt pn. "Modernizacja wyposażenia technologicznego EW Gubin" korzysta z dofinansowania o łącznej wartości blisko 8 mln zł z Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014-2021 (85 proc.) oraz środków budżetu państwa (15 proc.). Inwestycja wpisuje się w działania na rzecz złagodzenia zmian klimatycznych - zaznaczono w komunikacie.