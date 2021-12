Lubuskie: Rusza przebudowa zabytkowego dworca kolejowego w Rzepinie

PKP S.A. przekazały plac budowy wykonawcy przebudowy zabytkowego dworca kolejowego w Rzepinie w Lubuskiem. Koszt inwestycji to 12,6 mln zł brutto, a planowany termin jej zakończenia to pierwsza połowa 2023 r.

Inwestorem są Polskiej Koleje Państwowe S.A., a wykonawcą robót budowlanych LK INWEST Sp. z o. o. z Wrocławia - poinformował we wtorek Bartłomiej Sarna z Polskich Kolei Państwowych S.A.

Dzięki przebudowie pochodzącemu z końca XIX wieku dworcowi zostanie przywrócone jego historyczne piękno oraz stanie się on obiektem nowoczesnym. Renowacja obejmie cały budynek - jego elewację i wnętrze, które zostanie przystosowane do obecnych standardów. Przy okazji przebudowy dworzec stanie się też bardziej ekologiczny i bezpieczny.

Inwestycja obejmie również najbliższe otoczenie dworca w Rzepinie. Będzie ono stanowić całość kompozycyjną z wcześniej przebudowaną przez samorząd lokalny przestrzenią. W zakresie prac ujęto położenie nowej nawierzchni oraz montaż elementów małej architektury. W pobliżu budynku powstanie również wiata rowerowa.

"Przebudowa dworca w Rzepinie to kolejna inwestycja w komfort podróżnych w woj. lubuskim. Dzięki tego rodzaju działaniom oraz modernizacji taboru i infrastruktury torowej, sprawiamy, że kolej staje się coraz bardziej atrakcyjnym środkiem lokomocji i kuszącą alternatywą dla transportu indywidualnego" - powiedział cytowany w komunikacie sekretarz stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych Maciej Małecki.

Dodał, że rząd stara się zachęcić Polaków do podróżowania koleją przez realne działania - realizację największych w historii programów modernizacji dworców i taboru kolejowego.

Z kolei sekretarz stanu w Ministerstwie Infrastruktury Andrzej Bittel powiedział, że rozpoczęcie przebudowy dworca w Rzepinie to kolejny element wielkiej modernizacji polskiej kolei.

"Mieszkańcy pow. słubickiego zyskają dzięki temu dostęp do bezpiecznej i komfortowej infrastruktury kolejowej. Mam nadzieję, że zmodernizowany historyczny budynek dworca stanie się wizytówką Rzepina, ważnym centrum społeczności lokalnej i ułatwi pasażerom podróżowanie do Kostrzyna, Poznania i Zielonej Góry. Wszystko to dzięki Programowi Inwestycji Dworcowych, w ramach którego polski rząd przeznaczy do 2023 r. prawie 2 mld zł na modernizację blisko 200 dworców" - dodał Bittel.

Członek zarządu Polskich Kolei Państwowych S.A. Ireneusz Maślany wskazał, że dzięki przebudowie XIX-wieczny dworzec nie tylko odzyska swój historyczny blask, ale zostanie również dostosowany do współczesnych standardów obsługi podróżnych. "Jestem przekonany, że po zakończeniu inwestycji dworzec będzie dobrze służył mieszkańcom i stanie się wizytówką kolei" - powiedział Maślany.

Dworzec w Rzepinie to jeden z ośmiu tego typu obiektów w woj. lubuskim objętych Programem Inwestycji Dworcowych na lata 2016-2023. Inwestycja jest współfinansowana ze środków unijnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

