Lubuskie: Sejmik przyjął budżet na 2020 r.; 233 mln zł na inwestycje

Sejmik Woj. Lubuskiego uchwalił w piątek budżet regionu na 2020 r. Zakłada on 233 mln zł na inwestycje, co stanowi 39 proc. planowanych wydatków. Dochody województwa określono na 547 mln zł, a wydatki na poziomie 604,9 mln zł, co daje deficyt na poziomie 57,8 mln zł.

Za przyjęciem uchwały budżetowej opowiedziało się 14 radnych, 10 było przeciw, był też jeden głos wstrzymujący. W lubuskim sejmiku zasiada 30 osób.

Najwięcej środków samorząd województwa zamierza przeznaczyć na inwestycje infrastrukturalne, ochronę zdrowia oraz przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu.

"Konsekwentnie będziemy realizować zadania zapisane w Wojewódzkim Planie Budowy i Modernizacji Dróg" - zapowiedziała marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Modernizacji i rozbudowy doczekają się m.in. drogi: nr 29 w miejscowości Debrznica, nr 278 Sulechów-Konotop, nr 137 Słubice, Sulęcin, Międzyrzecz, czy nr 158 Drezdenko-Gorzów.

Województwo lubuskie nadal będzie dofinansowywać połączenia lotnicze oraz dopłacać do Przewozów Regionalnych. Kwota dopłaty do połączeń kolejowych wzrośnie, co jak wyjaśnia marszałek będzie skutkować większą liczbą połączeń. Dodała jednocześnie, że dotacja z rządowego funduszu kolejowego od kilku lat nie ulega zmianie.

Jak co roku duża część środków trafi na zadania związane z ochroną zdrowia. "W regionie lubuskim numerem jeden od wielu lat jest ochrona zdrowia i to się nie zmieni. W budżecie na 2020 rok zaplanowaliśmy na ten cel 42,2 mln zł" - powiedziała marszałek Polak.

Dodała, że są to środki na bardzo ważne i oczekiwane przez mieszkańców inwestycje. Kontynuowana będzie budowa Centrum Zdrowia Matki i Dziecka w Zielonej Górze, rozpocznie się termomodernizacja Szpitala Uniwersyteckiego w tym mieście oraz budowa Centrum Onkologii w Zielonej Górze.

Na trzecim miejscu pod względem wydatków uplasowały się zadania związane z przeciwdziałaniem wykluczeniu społecznemu.

"W przyszłorocznym budżecie stawiamy na inicjatywy obywatelskie: budżet dla młodych, seniorów oraz obszarów wiejskich. Będziemy także wspierać powstawanie dziennych i całodobowych domów opieki dla seniorów oraz kontynuować program in vitro" - przekazała Polak.

W przyszłym roku największymi pieniędzmi będzie dysponował Departament Infrastruktury i Komunikacji - 278 mln zł. Departament Infrastruktury Społecznej będzie miał do dyspozycji 98 mln zł. Na kulturę i sport samorząd woj. lubuskiego przeznaczy 52 mln zł, a na zadania w ochronie zdrowia 42 mln zł.

Na zadania majątkowe współfinansowane ze środków unijnych planuje się przeznaczyć 177 mln zł, z tego 59 mln zł na tzw. wkład własny do projektów unijnych; 118 mln zł będą stanowić środki unijne.

W strukturze dochodów województwa wpływy z udziału w podatku CIT wynoszą 103 mln zł, a wpływy z udziału w podatku PIT - 40 mln zł. Budżet zakłada, że subwencje wyniosą 158 mln zł (w tym subwencja na drogi - 37 mln zł), a dotacje celowe z budżetu państwa 29 mln zł. Natomiast dotacje celowe na finansowanie zadań unijnych to 195 mln zł.

Pozostałe dochody w kwocie 22 mln zł będą stanowiły m.in. wpływy z usług oraz ze sprzedaży mienia. Rezerwa ogólna została określona na 6 mln zł, a celowa na 10 mln zł.

Przygotowany przez zarząd województwa budżet zakłada 58 mln zł deficytu, który zostanie pokryty kredytem długoterminowym zaciągniętym w banku na rynku krajowym w kwocie 25 mln zł oraz wolnymi środkami w kwocie 33 mln zł.

Planowany poziom zadłużenia województwa na koniec 2020 r. założono na 42,13 proc. dochodów, co stanowi kwotę ok. 230 mln zł.