Lubuskie: Służby przejęły „podróbki” na bazarze w Łęknicy

Policjanci ze strażnikami granicznymi zabezpieczyli na bazarze w Łęknicy (Lubuskie) 300 szt. odzieży, obuwia i torebek z zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wartość oryginalnych odpowiedników tych rzeczy to co najmniej 110 tys. zł – poinformowała we wtorek Aneta Berestecka z Komendy Powiatowej Policji w Żarach.

"Trefny" towar znajdował się na dwóch stoiskach handlowych. Do sprzedaży oferowali go mężczyźni w wieku 39 i 20 lat - mieszkańcy pow. żarskiego.

Osoby te zostały już wstępnie przesłuchane. Ponadto mężczyźni zostali ukarani mandatami za brak działalności gospodarczej. Policjanci prowadzą postępowanie w tej sprawie - przekazała Berestecka.

Dodała, że zgodnie z Ustawą prawo własności przemysłowej za handel towarami oznaczonymi bezprawnie zarejestrowanym znakiem towarowym grozi grzywna, kara ograniczenia albo pozbawienia wolności do dwóch lat. Natomiast, jeśli proceder jest na dużą skalę nawet do pięciu lat więzienia.

Funkcjonariusze policji i SG znaleźli podrabiany towar podczas niedzielnej kontroli (03 października br.) na bazarze w przygranicznej Łęknicy. Łącznie było to: 300 sztuk koszulek, bluz, spodenek, spodni, torebek oraz obuwia sportowego.

