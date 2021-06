Lubuskie: Symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji na terenach popegeerowskich

Lubuscy samorządowcy odebrali w sobotę z rąk wiceministra SWiA Pawła Szefernakera symboliczne czeki na dofinansowanie inwestycji na terenach popegeerowskich z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W woj. lubuskim wsparcie trafi do 32 gmin.

Spotkanie zorganizowano w świetlicy wiejskiej w Brzozie, w gminie Strzelce Krajeńskie. Ten obiekt niebawem doczeka się remontu właśnie dzięki rządowej dotacji. Na zaproszenie wojewody lubuskiego Władysława Dajczaka do Brzozy zjechali wójtowie i burmistrzowie gmin, których wnioski zostały zaakceptowane przez rząd.

Szefernaker przypomniał, że w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych wydzielono specjalną pulę środków (340 mln zł) dla terenów popegeerowskich, ponieważ potrzebują one wielu inwestycji, szczególnie w okresie kryzysu pocovidowego.

"Być może są to małe inwestycje z punktu widzenia dużego Budżetu Państwa, ale bardzo ważne dla lokalnych społeczności na terenach popegeerowskich" - zaznaczył wiceminister SWiA.

"To był na razie jednorazowy nabór ze środków covidowaych. Pan premier Mateusz Morawiecki zapisał w Polskim Ładzie kontynuację tego programu, więc przygotowujemy się w tej chwili do tego" - zaznaczył Szefernaker.

"Wczoraj słyszeliśmy jak pan premier Mateusz Morawiecki mówił w Zachodniopomorskiem, że ten moment transformacji i potraktowanie (...) w taki sposób ponad pół mln ludzi, którzy pracowali w Państwowych Gospodarstwach Rolnych to była wielka niesprawiedliwość. Po tylu latach chcemy to naprawiać. Jest decyzja o takim funduszu, który jest pierwszą jaskółką, etapem..." - powiedział wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Wśród uczestników spotkania byli m.in. europosłowie Elżbieta Rafalska Joachim Brudziński.

Rafalska mówiła, że mieszkańcy obszarów popegeerowskich są grupą społeczną najbardziej dotkniętą transformacją ustrojową i gospodarczą, że z dnia na dzień stracili źródło swojego utrzymania i na wiele lat zostali pozostawieni sami sobie.

"...dzisiaj przeznaczając te dodatkowe środki, pokazując że pamiętamy, że staramy się to w jakiś sposób zrekompensować, chcemy się przyczynić do tego, żeby ta wieś była coraz bardziej atrakcyjna, żeby nie była stygmatyzowana tym piętnem popegeerowskim (...) Najwyższy czas z tym kończyć i przywrócić (...) godność tym ludziom, których najpierw skrzywdzono, potem poniżano, upokarzano, a potem na wiele lat zapomniano..." - powiedziała Rafalska.

"Można się z nami nie zgadzać. Można, nawet czasami trzeba nas krytykować, ale nie można nam odmówić jednego, że jesteśmy dzisiaj na scenie politycznej jednym środowiskiem partyjnym, jedyną partią polityczną, która ma swój program i go bardzo konsekwentnie realizuje, a owocem tego programu są m.in. takie działania, jakie tutaj podejmujemy..." - mówił Brudziński.

Do wojewody lubuskiego wpłynęło 198 wniosków na łączną kwotę ponad 265 mln zł. Dofinansowanie otrzymały 42 zadania zgłoszone przez 32 gminy. Łączna kwota rządowego wsparcia to prawie 17,4 mln zł.

"Liczba (złożonych wniosków - PAP) pokazuje nam, że możemy przygotować taki raport, który wskaże nam największe potrzeby na terenach popegeerowskich. Będzie to niezwykle ważne także w działalności innych centralnych instytucji państwa" - powiedział wiceminister Szefernakera.

Dodał, że na przykład wojewódzkie fundusze ochrony środowiska dają możliwość ubiegania się o pieniądze na termomodernizację i tereny popegeerowskie mogłyby mieć możliwość sięgania po te środki w pierwszej kolejności.

"Będziemy szczególną wagę dla tych terenów (po PGR-ach) w programach rządowych poświęcać" - zaznaczył wiceminister.

Wśród inwestycji, które uzyskały dofinansowanie w woj. lubuskim przeważają te związane z modernizacją i budową dróg, oczyszczalni ścieków i stacji uzdatniania wody. Gminy wnioskowały też o wsparcie na budowę remiz strażackich, świetlic wiejskich czy boisk sportowych.

Burmistrz Strzelec Krajeńskich Mateusz Feder powiedział, że w jego gminie znajdują się 23 sołectwa, a w 15 z nich były PGR-y, co nie ułatwiało pisania wniosków do programu. Gmina otrzymała 600 tys. zł na kompleksowy remont świetlicy wiejskiej w Brzozie (400 tys. zł) i modernizację drogi we wsi Ogardy (200 tys. zł).

"Ten program ma sens i liczę, że w przyszłości też będą na ten cel pieniądze. Potrzeby są bowiem ogromne. Wiemy, że mieszkańcy innych miejscowości naszej gminy trzymają kciuki, żeby były kolejne pieniądze" - dodał Feder.

Jedną z najwyższych kwot dofinansowania w Lubuskiem - ponad milion zł - otrzymała gmina Bogdaniec. Pieniądze zostaną wykorzystane w miejscowościach Racław i Stanowice z przeznaczeniem na remonty dróg i budowę placu edukacyjnego. Łączny koszt tych inwestycji to 3 mln zł.

"Wiele programów realizujemy i wiemy, że każdy program, który jest przysporzony gminie wpływa tylko na jej rozwój. A ten program szczególnie dla tych wsi (Racławia i Stanowic)" - zaznaczyła wójt Bogdańca Krystyna Pławska.

W ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w całym kraju na wsparcie w rozwoju gmin popegeerowskich zarezerwowano 340 mln zł. Pomoc ta ma stać się impulsem do realizacji najbardziej potrzebnych inwestycji na tych obszarach.

