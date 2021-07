Lubuskie: Transport 2,2 tony tytoniu niezgłoszony w systemie SENT

Funkcjonariusze KAS udaremnili nielegalne wwiezienie do naszego kraju 2,2 tony krajanki tytoniowej. Wartość towaru to 1,66 mln zł. Gdyby trafił na czarny rynek, Skarb Państwa straciłyby ponad 1,2 mln zł – poinformowała w piątek rzeczniczka Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze Ewa Markowicz.

Auto dostawcze wypełnione tytoniem funkcjonariusze zatrzymali do kontroli 29 czerwca br. w okolicach dawnego przejścia granicznego w Świecku w Lubuskiem. Kierowca okazał im dokument przewozowy bez wymaganego w przypadku tego towaru numeru SENT. "Zapytany o obowiązkowy numer z systemu SENT, twierdził, że awaria dwóch telefonów uniemożliwiła mu zgłoszenie. Okazało się, że posiadał przy sobie jeszcze trzeci telefon, który ukryty był w skarpetce" - powiedziała Markowicz.

Dodała, że dalsze postępowanie w tej sprawie prowadzi Lubuski Urząd Celno-Skarbowy. Organizatorzy transportu muszą liczyć się z wysokimi grzywnami, a nawet karą pozbawienia wolności.

Wprowadzony w Polsce system SENT służy do monitorowania przewozu towarów akcyzowych, co ma zapobiegać przemytowi i nielegalnemu obrotowi tego typu artykułami, a co za tym idzie unikaniu opłacenia podatku VAT i akcyzy za te towary.

