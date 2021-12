Lubuskie: Trwa najdłuższy przewiert w części lądowej gazociągu Baltic Pipe

W pobliżu miejscowości Ciecierzyce niedaleko Gorzowa Wlkp. trwa wykonywanie najdłuższego przewiertu w części lądowej budowanego gazociągu Baltic Pipe. Dzięki niemu rura o średnicy metra zostanie poprowadzona pod dnem rzeki Warty.

W czwartek Gaz-System zorganizował wizytę dla dziennikarzy na terenie budowy. Rzeczniczka prasowa Gaz-System Iwona Dominiak powiedziała PAP, że gazociąg Baltic Pipe jest jedną z kluczowych inwestycji mających zapewnić bezpieczeństwo energetyczne Polski.

"Gazociąg Baltic Pipe jest budowany po to, aby utworzyć nowy korytarz dostaw gazu ziemnego do Polski z kierunku północnego. Wiąże się to z tym, że polscy odbiorcy będą korzystać z tego paliwa już na warunkach rynkowych, a nie pod dyktatem monopolistycznym innego państwa" - powiedziała PAP Dominiak.

Dodał, że budowa tego gazociągu zwiększy ilości gazu w Polsce, gdyż nie jest to tylko gazociąg podmorski, ale sieć gazociągów w Polsce. Na przykład odcinek Baltic Pipe Goleniów - Lwówek łączy się z dużą magistralą gazową kończoną przez Gaz-System.

"To jest korytarz północ-południe, który od Lwówka przez Dolny Śląsk, Górny Śląsk, Małopolskę i Podkarpacie, będzie dostarczał gaz ziemny dla każdego, kto będzie go potrzebował" - wyjaśniła Dominiak.

Jak przekazano w komunikacie Gaz-Systemu, łącznie przewiert będzie miał długość 1 440 m, a jego budowa zakończy się w styczniu 2022 r. Wiercenie otworu pod Wartą rozpoczęto 24 listopada 2021 r., jednak przygotowania trwały już od września. Pospawano wówczas rury dzieląc je na cztery sekcje, z których każda waży ponad 200 ton.

Połączone odcinki rur poddano wstępnej próbie szczelności. Przygotowano również niezbędne do przewiertu zaplecze. Gazociąg zostanie zainstalowany na głębokości ok. 30 m (w najniższym punkcie będzie to 40 m). Przewidywany termin zakończenia wiercenia to połowa stycznia przyszłego roku.

"Obecnie jesteśmy na 1/4 realizacji tego odcinka (przewiertu - PAP). Przygotowujemy się do przyspawania kolejnej sekcji. Mamy gazociąg, ten który będzie usytuowany pod rzeką Wartą, podzielony na cztery sekcje. Pierwsza sekcja ma ponad 350 m. Kolejne będą po kolei realizowane. Średnio wiercimy 60 metrów na dobę (…). Cała operacja związana z realizacją tego przewiertu - od prac przygotowawczych do zakończenia samego wiercenia - potrwa ponad cztery miesiące" - powiedziała kierowniczka projektu budowy gazociągu Goleniów - Lwówek Gaz-System Karolina Talaśka.

Cześć lądowa Baltic Pipe składa się z budowy dwóch gazociągów: Goleniów - Lwówek i Niechorze - Płoty oraz budowy trzech tłoczni. Przewiert pod Wartą znajduje się na trasie gazociągu relacji Goleniów - Lwówek. Łącznie na tej trasie budowy zaplanowano 98 przejść bezwykopowych. Obecnie zakończyła się budowa 97 z nich, w tym wykonano przekroczenia rzek: Ina, Pełcz oraz Krąpiel. Przejście pod Wartą będzie ostatnim bezwykopowym przewiertem na tym gazociągu.

Wszystkie prace na gazociągu relacji Goleniów - Lwówek przebiegają zgodnie z harmonogramem. Obecnie pospawano i ułożono w wykopie 165 km z zaplanowanych 191 km trasy. Pierwsze pięć odcinków gazociągu poddano próbie wytrzymałości i szczelności, a następne są w trakcie przygotowania.

Kolejnym etapem budowy będzie wykonanie spoin gwarantowanych, czyli łączenie odcinków po próbach wytrzymałości i szczelności. Końcowe prace będą polegały na zahumusowaniu i rekultywacji pasa inwestycji. Zakończenie całej inwestycji zaplanowano na koniec czerwca 2022 r.

Elementem lądowej części projektu Baltic Pipe jest również budowa gazociągu relacji Niechorze - Płoty, złożonego z dwóch odcinków, czyli rurociągu o średnicy 900 mm układanego z Niechorza do Terminala Odbiorczego w Konarzewie oraz drugiego o średnicy 1 000 mm łączącego ten terminal z Węzłem Przesyłu Gazu w Płotach wraz z infrastrukturą towarzyszącą.

Najbardziej zaawansowane prace prowadzone są na części liniowej, gdzie ułożono już około 85 proc. całej trasy gazociągu. Wykonano również ponad połowę z zaplanowanych 22 przejść bezwykopowych. Zgodnie z przyjętym harmonogramem budowa gazociągu ma zostać zakończona do końca sierpnia 2022 r.

Jak poinformował Gaz-System, prace przy budowie lub rozbudowie trzech tłoczni gazu w ramach projektu Baltic Pipe przebiegają zgodnie z planem. W Goleniowie, Odolanowie i Gustorzynie trwają prace wykończeniowe przy budynkach, rurociągach oraz innych instalacjach technicznych, niezbędnych do funkcjonowania tłoczni. Termin gotowości tych obiektów przypada na trzeci kwartał 2022 r.

Baltic Pipe to strategiczny projekt, który ma utworzyć nową drogę dostaw gazu ziemnego z Norwegii na rynki duński i polski oraz do użytkowników końcowych w krajach sąsiednich. Gazociąg będzie mógł przesyłać 10 mld m sześc. gazu ziemnego rocznie do Polski oraz 3 mld m sześc. z Polski do Danii. Trasa ma być gotowa do przesyłania pierwszych ilości gazu 1 października 2022 r. Inwestorami są operatorzy przesyłowi: duński Energinet i polski Gaz-System. Budowa gazociągu jest współfinansowana ze środków UE.

