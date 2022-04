Lubuskie: W Gorzowie Wlkp. i Zielonej Górze bezpłatna komunikacja dla uchodźców z Ukrainy

Od 2 kwietnia uchodźcy z Ukrainy będą musieli płacić za przejazdy kolejami regionalnymi w woj. lubuskim. Nadal będą mogli jednak korzystać z bezpłatnych przejazdów komunikacją miejską w Gorzowie Wlkp. i w Zielonej Górze - wynika z zebranych przez PAP informacji.

Jak przekazał rzecznik Lubuskiego Zakładu Polregio Paweł Nijaki, uchodźcy z Ukrainy są uprawnieni do bezpłatnych przejazdów pociągami na trasach regionalnych do 1 kwietnia br. - do końca dnia. Od soboty 2 kwietnia będą już musieli kupować bilety na zasadach ogólnych.

W Gorzowie Wlkp. uchodźcy z Ukrainy do końca maja br. są uprawnieni do bezpłatnego korzystania z komunikacji miejskiej. W tym celu powinni zgłosić się do punktu wsparcia uchodźców w gorzowskim magistracie i pobrać specjalną kartę komunikacyjną - poinformował rzecznik Urzędu Miasta Gorzowa Wlkp. Wiesław Ciepiela.

Dodał, że kwestie te reguluje rozporządzenie wydane przez prezydenta Gorzowa Wlkp., określające termin obowiązywania tego typu wsparcia dla Ukraińców. Po jego upływie zapadnie decyzja, czy zostanie on przedłużony.

W Zielonej Górze obywatele Ukrainy, którzy po 24 lutego br. dostali się do Polski, również nadal mogą bezpłatnie korzystać z komunikacji publicznej. W decyzji prezydenta miasta w tej sprawie nie został bowiem określony termin graniczny w tym zakresie - przekazał prezes MZK Zielona Góra Robert Karwacki.

