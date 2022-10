Lubuskie: W piątek oddanie do ruchu nowego mostu na Odrze w Milsku

W piątek w woj. lubuskim zostanie otwarty ruch na nowym moście przez rzekę Odrę między Milskiem a Przewozem w ciągu nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 – poinformował w środę rzecznik Zarządu Woj. Lubuskiego Paweł Kozłowski.

Całkowita wartość lubuskiej inwestycji to 83,25 mln zł. Dofinansowanie ze środków UE ujętych w RPO Lubuskie 2020 to prawie 59 mln zł, z budżetu państwa prawie 15 mln zł, a ok. 9,4 mln zł to wkład własny województwa. Umowa na budowę mostu oraz przebudowę odcinka DW 282 została zawarta we wrześniu 2017 r.

Dotychczas żeby dojechać z Zielonej Góry do Sławy przez most w Nowej Soli trzeba pokonać ok. 60 km, a alternatywną drogą przez Sulechów - 65 km. Po oddaniu do użytku mostu w Milsku ta odległość skróci się do 45 km.

"Dzięki tej inwestycji czas przejazdu z Zielonej Góry do Wschowy skróci się co najmniej o pół godziny. To niezwykle ważna inwestycja, jeżeli chodzi o włączenie mieszkańców z drugiej strony Odry. W ten sposób integrujemy region i budujemy naszą tożsamość" - powiedziała cytowana w komunikacie marszałek woj. lubuskiego Elżbieta Polak.

Jak wynika z informacji przekazanej przez władze województwa, nowy most przez Odrę między Milskiem a Przewozem w ciągu DW 282 ma zostać oddany do ruchu w piątek w późnych godzinach popołudniowych.

Jak wskazano, budowa nowego przebiegu drogi wojewódzkiej nr 282 ma bardzo duże znaczenie w układzie komunikacyjnym woj. lubuskiego poprzez likwidację tzw. wąskiego gardła, jakim jest przeprawa promowa przez rzekę Odrę w Milsku.

Południowa część regionu ma aktualnie cztery mosty na Odrze - w Krośnie Odrzańskim (DK 29), w Cigacicach (w ciągu dawnej drogi krajowej nr 3) oraz w ciągu S3 i w Nowej Soli (w ciągu drogi wojewódzkiej nr 315). Od piątku do dyspozycji kierowców będzie pięć mostów w tej części regionu.

Zrealizowana przez Zarząd Dróg Wojewódzkich inwestycja w Milsku objęła budowę mostu nad rzeką Odrą o długości 364 m oraz nowego przebiegu odcinka DW 282 (o długości ok. 9,2 km) z niezbędną infrastrukturą. Wykonawcą robót była firma Mota-Engil Central Europe S.A.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl