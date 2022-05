Lubuskie: W regionie wydano ok. 33 tys. PESEL-i uchodźcom z Ukrainy

W woj. lubuskim wydano dotychczas ok. 33 tys. numerów PESEL dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Liczba obywateli tego kraju przebywających w regonie jest jednak większa – poinformował w poniedziałek na konferencji prasowej wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

"Myślę, że co najmniej 40 tys. w tej chwili to jest ta liczba pokazująca skalę uchodźców wojennych w woj. lubuskim" - powiedział Dajczak.

W ramach Funduszu Pomocy wojewoda lubuski przekazał dotychczas lokalnym samorządom i osobom przyjmujących uchodźców prawie 45 mln zł. Dajczak zaznaczył, że jeśli tylko samorząd składa wniosek o wsparcie z tego źródła, to pieniądze są natychmiast mu przekazywane.

W Lubuskiem większość uchodźców z Ukrainy jest zakwaterowana w miejscach przygotowanych przez samorządy i organizowanych przez osoby fizyczne.

"Także jest wiele osób, które nie zgłaszają pobytu, ponieważ mieszkają u znajomych, u rodzin. Mamy w tej chwili przygotowanych około 7 tys. miejsc, z czego 3,5 tys. jest zajętych, czyli połowa jest wolnych" - powiedział wojewoda.

Dodał, że jego służby na bieżąco są w kontakcie z przedsiębiorcami, którzy podpisali umowy dotyczące zapewnienia miejsc zakwaterowania dla uchodźców.

"Jeśli tylko będzie potrzeba zakwaterowania następnych osób, to jesteśmy gotowi, ale (…) tych uchodźców jest co raz mniej. U nas też się to potwierdza" - wskazał Dajczak.

W konferencji wzięła udział goszcząca w regionie wicemarszałek Sejmu Małgorzata Gosiewska, która podziękowała wojewodzie, samorządom i Kościołowi za dobrą współpracę w kwestiach dotyczących pomocy uchodźcom z Ukrainy. Szczególne podziękowania skierowała do mieszkańców regionu.

"Za gościnność, za wsparcie, za życzliwość. Za to, że rzeczywiście Ukraińcy, którzy przyjechali do Polski, mogą czuć się u nas jak u siebie, jak u przyjaciół, że nie tworzy się bariery, tylko problemy się przede wszystkim rozwiązuje" - powiedziała Gosiewska.

Wicemarszałek podkreśliła, że warto przekonywać uchodźców wojennych z Ukrainy, żeby w Polsce nie wybierali na miejsca pobytu jedynie dużych miast takich jak Warszawa, Kraków czy Wrocław, ale także inne regiony, które są gotowe ich przyjąć - tak jak na przykład Ziemia Lubuska, gdzie znajdą miejsce zamieszkania i pracę.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl