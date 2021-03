Lubuskie: W regionie zaczęły obowiązywać zaostrzone rygory sanitarne

W poniedziałek w woj. lubuskim zaczęły obowiązywać dodatkowe obostrzenia mające ograniczyć rozprzestrzenianie się wirusa SARS Cov-2, wprowadzone z uwagi na wysoki wskaźnik zakażeń w regionie. Oznacza to m.in. zamknięcie basenów, hoteli, placówek kulturalnych, siłowni i ograniczenie działalności galerii handlowych.

"Wzrost zachorowań w województwie lubuskim, jaki obserwowaliśmy przez ostatnie dwa tygodnie spowodował powrót do ściślejszych obostrzeń sanitarnych. Musimy m.in. ograniczyć swoją mobilność, zasłaniać usta i nos, dezynfekować ręce, utrzymywać bezpieczny dystans między sobą oraz często wietrzyć pomieszczenia, w których przebywamy. Zastosowanie się do tych zaleceń zaprowadzi nas na ścieżkę powrotu do normalnego życia" - powiedział PAP wojewoda lubuski Władysław Dajczak.

Zgodnie z wytycznymi rządu od poniedziałku w województwie lubuskim swoją działalność muszą zawiesić: baseny (z wyjątkiem funkcjonujących w podmiotach wykonujących działalność leczniczą i dla członków kadry narodowej), sauny, solaria, łaźnie tureckie, salony odchudzające i kasyna.

Zawieszona zostaje również działalność hoteli (z wyjątkiem hoteli robotniczych i tych, które świadczą usługi w ramach podróży służbowych), galerii handlowych (z wyjątkiem sklepów spożywczych, aptek, drogerii, salonów prasowych, księgarni, sklepów zoologicznych i budowlanych i salonów usługowych), teatrów, muzeów, bibliotek, galerii sztuki, kin, klubów fitness i siłowni oraz obiektów sportowych.

Placówki kultury, na przykład Muzeum Lubuskie czy Filharmonia Gorzowska w Gorzowie Wlkp. przed weekendem zapowiedziały ponowne przejście do pracy w trybie on-line. W internecie będą prezentowane zaplanowane do końca marca wystawy i koncerty.

Od poniedziałku lubuscy uczniowie klas I-III szkół podstawowych będą mieli zajęcia prowadzone w trybie hybrydowym. Dyrektor szkoły jest zobowiązany zorganizować im naukę w taki sposób, aby nie więcej niż 50 proc. uczniów miało zajęcia w budynku szkoły.

Utrzymane zostały dotychczasowe rozwiązania dotyczące dziecka niepełnosprawnego lub ucznia, który nie ma możliwości nauki w domu. Bez zmian pozostają też zasady funkcjonowania sportowych szkół podstawowych i ponadpodstawowych oraz szkół z oddziałami sportowymi i oddziałami mistrzostwa sportowego.

Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" poinformowało na swojej stronie, że w związku z trudną sytuacją epidemiczną i wprowadzeniem ograniczeń w woj. lubuskim, podjęło decyzję o czasowym wstrzymaniu lotów na zarządzanym przez nie lotnisku Zielona Góra-Babimost.

"Mając na względzie bezpieczeństwo pasażerów, pracowników linii lotniczej i lotniska oraz mieszkańców województwa lubuskiego PPL wstrzymuje rejsy z zielonogórskiego lotniska w terminie od poniedziałku, 15 marca, od godziny 12 do 27 marca br." - napisano w komunikacie.

Do Lubuskiego zostanie przekazanych 4 mln maseczek ochronnych, które będą rozprowadzana wśród mieszkańców przy udziale samorządów.

Zaostrzone zasady w woj. lubuskim, podobnie jak w warmińsko-mazurskim, pomorskim i mazowieckim mają planowo obowiązywać do 28 marca br. W zależności od rozwoju epidemii okres ten może zostać zmieniony.

Z niedzielnych danych wojewody lubuskiego wynikało, że w lubuskich szpitalach dla chorych na COVID-19 były przygotowane 1022 łóżka, z których 743 były zajęte. Na 88 łóżek z respiratorami pacjentów leczono na 65. W Szpitalu Tymczasowym w Zielonej Górze przebywało 122 pacjentów chorujących na COVID-19, w tym 23 na łóżkach z respiratorami.

"Ze swojej strony podejmujemy szereg intensywnych działań, aby odpowiednio zabezpieczyć infrastrukturę szpitalną dla pacjentów covidowych, równolegle pamiętając o innych potrzebach medycznych Lubuszan. Z czasem też, widać wyraźnie, że stworzenie szpitali tymczasowych było świetną decyzją polskiego rządu" - powiedział Dajczak.

Zgodnie z niedzielnym raportem Ministerstwa Zdrowia, w województwie lubuskim potwierdzono 517 nowych zakażeń wirusem SARS-CoV-2. Zmarły trzy osoby, w tym dwie na COVID-19 i jedna mająca choroby współistniejące.

Dotychczas w województwie przeciw COVID-19 zaszczepiono ponad 110,6 tys. osób. Drugą dawkę preparatu przyjęło ponad 40 tys.

