Lubuskie: W Żarach trwa rozruch nowego pieca do produkcji krzemianów

W zakładzie Ciech Vitrosilicon w Żarach (Lubuskie) po udanym rozgrzewie nowego pieca do temperatury 1 450 stopni Celsjusza i podaniu surowców, wyprodukowana została pierwsza partia krzemianu sodu w postaci tzw. szkliwa. Próbę instalacji przeprowadzono w ostatni weekend - poinformował w czwartek rzecznik prasowy Grupy Ciech Mirosław Kuk.

"Był to kluczowy punkt fazy rozruchu nowej instalacji do wytapiania szklistego krzemianu sodu - surowca kluczowego w produkcji krzemionki strącanej, z której powstają m.in. energooszczędne opony i kosmetyki" - powiedział rzecznik.

Dodał, że stabilizacja pracy pieca i osiągnięcie zakładanych parametrów jego działania nastąpi w ciągu najbliższych dni.

Inwestycja o wartości 80 mln zł zwiększy moce produkcyjne Grupy Ciech w obszarze krzemianów sodu o ok. 30 proc., do ok. 240 tys. ton rocznie i umocni polski koncern chemiczny na pozycji największego dostawcy tego surowca w Europie.

Budowa nowej instalacji w zakładzie w Żarach rozpoczęła się z początkiem lipca br., a na placu pracowało nawet 200 osób. Do wyprodukowania konstrukcji całej instalacji przeznaczono 1100 ton stali, 3000 ton materiałów ceramicznych i 800 metrów sześciennych betonu. Inwestycja częściowo wykorzysta istniejącą infrastrukturę, co wpłynie na optymalizację kosztów stałych zakładu.

"Dzięki zaangażowaniu zespołu, pracującego od wielu miesięcy przy nowej inwestycji w Żarach, przyspieszyliśmy termin rozruchu pieca, a tym samym moment rozpoczęcia produkcji krzemianów po modernizacji zakładu" - powiedział cytowany członek zarządu Ciech Vitrosilicon i szef biznesu Krzemiany w Grupie Ciech Robert Janeczko.

Dodał, że spółka spodziewa się, że sprzedaż z nowej linii technologicznej będzie wpływać pozytywnie na wyniki biznesu krzemianowego Grupy od 2022 roku - "zakładamy zwiększenie jego przychodów o ok. 60 mln zł rocznie" - wskazał Janeczko.

Prace pozwalające na pełne wdrożenie nowoczesnego, wydajnego i energooszczędnego pieca zakończą się przed końcem 2021 r., a na początku kolejnego planowane jest rozpoczęcie budowy nowych magazynów na gotowe wyroby.

Zwiększenie mocy produkcyjnych w zakresie krzemianów sodu umocni Grupę Ciech na pozycji lidera wśród dostawców tego surowca w Europie. Z krzemianów sodu powstaje krzemionka strącana, która jest niezbędna w produkcji nowoczesnych opon, kosmetyków, farb, a także wypełniaczy do tworzyw. Oprócz krzemionki strącanej, krzemiany wykorzystuje się w produkcji detergentów i papieru.

"Nowa inwestycja to nie tylko zwiększenie mocy produkcyjnych, ale także wyższa efektywność produkcji uzyskana za sprawą najnowszych dostępnych technologii. Dzięki temu zmniejszymy emisję dwutlenku węgla na tonę produktu o ok. 20 proc." - podkreśla zacytowany w komunikacie członek zarządu CIECH Vitrosilicon Hubert Domaradzki.

Według zewnętrznych ośrodków analitycznych, rynek krzemionki strącanej w najbliższych latach będzie rósł o ok. 7 proc. rocznie. Biznes produkcji krzemianów okazał się także względnie odporny na spowolnienie gospodarcze wywołane pandemią COVID-19. Grupa Ciech sprzedaje krzemiany sodu do krajów europejskich, a także do Ameryki Północnej i Azji.

