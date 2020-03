Lubuskie: W związku z koronawirusem 'Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha”

Władze Gorzowa Wlkp. wprowadzają „Pakiet pomocowy Gorzowska Dycha” mający pomóc miejscowym przedsiębiorcom, którzy w drastyczny sposób odczuwają skutki epidemii. Na ten cel przeznaczono 10 mln zł – poinformował Dariusz Wieczorek z Wydziału Promocji i Informacji UM Gorzowa Wlkp.

Na wsparcie gorzowskich przedsiębiorców samorząd przeznaczył 10 mln zł - 2 mln zł do rozdysponowania w ramach indywidualnych potrzeb i 8 mln zł na umorzenie lub obniżenie lokalnych podatków i opłat.

"Gdyby nie przedsiębiorcy, nie byłoby rozwoju Gorzowa, jego dobrej przyszłości. Mieszkańcy mogli na nich liczyć, teraz my, gorzowianie, powinniśmy im pomóc" - powiedział prezydent Gorzowa Wlkp. Jacek Wójcicki.

Dodał, że Gorzów nie jest potężną metropolią i nie ma nieprzebranych zasobów finansowych.

"Wiemy, że nasze propozycje to zaledwie tylko kropla w morzu potrzeb, ale postaramy się pomóc w jak najszerszym zakresie. Liczymy na to, że oferta rządu da paliwo do funkcjonowania zarówno firmom, jak i samorządom. Wszystkim nam jest to potrzebne. Deklarujemy naszą chęć konstruktywnego wsparcia, na miarę naszych możliwości" - zaznaczył Wójcicki.

Dzięki pakietowi istnieje możliwość umorzenia czynszu dla najemców lokali komunalnych (za 2 miesiące) oraz umorzenia czynszu dla dzierżawców nieruchomości związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą (za 2 miesiące), a także opłat za użytkowanie wieczyste gruntów zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej po 31 marca (odroczenie lub rozłożenie na raty opłat płatnych do końca 2020 r.).

Pomysłem na przetrwanie i odbudowanie biznesu restauratorów jest obniżenie opłaty za zajęcie powierzchni, tzw. zajęcie pasa drogowego przez ogródki konsumpcyjne do jednego grosza za metr kwadratowy.

Ponadto powstała możliwość odroczenia, rozłożenia na raty, a także umorzenia odsetek lub zaległości podatków i opłat lokalnych.

O taką ulgę mogą wnioskować podatnicy, którzy działają w branży uwzględnionej w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 13 marca 2020r. w sprawie ogłoszenia na obszarze RP stanu zagrożenia epidemicznego. Wnioski z branż, które nie zostały ujęte w tym rozporządzeniu, będą rozpatrywane indywidualnie.