Lubuskie: Wnioski o Mały ZUS plus od ok. 1,5 tys. przedsiębiorców

W woj. lubuskim Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyjął dotychczas wnioski od ok. 1,5 tys. przedsiębiorców chcących skorzystać z Małego ZUS-u plus – poinformowała regionalna rzeczniczka prasowa ZUS woj. lubuskiego Agata Muchowska.

"Od lutego Mały ZUS zmienił się na +plus+. Dzięki temu, może skorzystać z niego więcej przedsiębiorców, a to dzięki powiększeniu limitu dochodu, który uprawnia do skorzystania z ulgowych składek" - powiedziała Muchowska.

Obecnie z możliwości opłacania Małego ZUS-u korzysta w woj. lubuskim ponad 7 tys. małych przedsiębiorców, głównie osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.

Jak wyjaśniła rzeczniczka, tzw. Mały ZUS plus jest aktualizacją funkcjonującej od 2019 r. zmniejszonej stawki ZUS, czyli tzw. Małego ZUS-u. To rozwiązanie mające wspierać najmniejsze firmy poprzez możliwość zmniejszenia wysokości ciążących na nich opłat na obowiązkowe ubezpieczenie.

Wprowadzone od początku lutego br. zmiany zwiększyły limit przychodu uprawniający do korzystania z Małego ZUS-u i uzależniły kwotę składki od dochodu.

Do tej pory z ulgi mógł skorzystać przedsiębiorca, którego ubiegłoroczny przychód nie przekraczał 30-krotności minimalnego wynagrodzenia, czyli 67,5 tys. zł. Od lutego br. kwota ta wzrosła do 120 tys. zł.

W celu obliczenia wysokości składki można skorzystać ze specjalnie przygotowanego kalkulatora, który jest dostępny na stronie: eSkladka.pl

Przedsiębiorca, który w styczniu nie korzystał z Małego ZUS-u, a chce to zrobić i spełnia warunki, musi wyrejestrować się z ubezpieczeń z aktualnym kodem tytułu ubezpieczenia, a zgłosić się z nowym. Ma na to czas do 2 marca br.

"Natomiast osoby, które już w styczniu korzystały z ulgi i chcą ją kontynuować na nowych zasadach nie muszą się przerejestrowywać. Mają natomiast obowiązek dwukrotnie złożyć dokumenty rozliczeniowe z informacjami potrzebnymi do wyliczenia nowych składek - najpierw w lutym (za styczeń), potem w marcu (za luty)" - wyjaśniła Muchowska.

Z Małego ZUS plus można skorzystać po wykorzystaniu okresu "ulgi na start" (6 miesięcy), jeśli przedsiębiorca się na nią zdecydował oraz preferencyjnych składek (2 lata).

Niższą składką będzie można opłacać maksymalnie przez 36 miesięcy w ciągu kolejnych 60 miesięcy prowadzenia działalności.

"Przedsiębiorcy decydujący się na opłacanie niższych składek na ubezpieczenia społeczne muszą jednak pamiętać, że przełoży się to w przyszłości na niższe emerytury i inne świadczenia z ZUS, takie jak zasiłki chorobowe, opiekuńcze i macierzyńskie" - zaznaczyła rzeczniczka.

Szczegółowe informacje o zasadach korzystania z ulgi i obliczania składek są dostępne na stronach biznes.gov.pl oraz www.zus.pl