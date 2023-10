Lubuskie: Województwo kupi dwa nowe pociągi do realizacji przewozów regionalnych

Za 73,8 mln zł samorząd woj. lubuskiego jeszcze w tym roku kupi dwa nowe pociągi, które będą wykorzystywane do realizacji przewozów regionalnych, głównie na północy województwa – poinformował Urząd Marszałkowski Woj. Lubuskiego.

Na zwołanej w poniedziałek konferencji prasowej w Gorzowie Wlkp. marszałek woj. lubuskiego Marcin Jabłoński poinformował, że nowe szynobusy mają być wykorzystywane przede wszystkim na północy regionu, bo w ostatnim czasie było tam sporo problemów z funkcjonowaniem połączeń kolejowych wynikających z awarii taboru.

W ocenie Jabłońskiego, ogólnopolska spółka Polregio, z którą Lubuskie przed trzema laty zawarło umowę na realizacje przewozów kolejowych w regionie, nie radziła sobie z realizacją zapisów tejże umowy. Przypomniał, że w ostatnim budżecie województwa na te przewozy zapisano ponad 120 mln zł.

"Wciąż zdarzają się sytuacje kryzysowe, dlatego liczymy na to, że sytuacja diametralnie zmieni się wtedy, kiedy zakupimy te nowe pojazdy" - powiedział Jabłoński.

Dwa nowe szynobusy będą pojazdami hybrydowymi zdolnymi jeździć po torach z trakcją elektryczną i bez niej. Jeden pociąg będzie dwuczłonowy, natomiast drugi - trójczłonowy. Ich maksymalna prędkość przy wykorzystaniu trakcji elektrycznej to 160 km/h, a na napędzie spalinowym - 120 km/h.

Jak poinformował na konferencji dyr. Departamentu Infrastruktury i Komunikacji Urzędu Marszałkowskiego Woj. Lubuskiego Sławomir Kotylak, obecnie samorząd województwa jest na etapie rozstrzygnięcia postępowania przetargowego. Dodał, że wpłynęła jedna oferta na kwotę 73,8 mln zł.

By przyśpieszyć zakończenie procedury przetargowej zarząd województwa zwiększył dofinansowanie zadania z Regionalnego Programu Operacyjnego, co otwiera drogę do wyłonienia wykonawcy. Dofinansowanie z tego źródła to obecnie 54,5 ml zł. Pozostałe pieniądze będą pochodziły z budżetu woj. lubuskiego.

Przygotowana umowa zakłada, że dostawa szynobusów odbędzie się do końca tego roku. "Myślę, że w pierwszym kwartale 2024 r. wejdą do eksploatacji na linii 203 obejmującej Gorzów, Krzyż i Kostrzyn nad Odrą" - dodał Kotylak.

Województwo lubuskie jest właścicielem 23 pojazdów kolejowych, które udostępnia operatorowi publicznego transportu zbiorowego (Polregio S.A.) do realizacji przewozów użyteczności publicznej.