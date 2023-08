Lubuskie: Wschowa doczeka się obwodnicy, jej budowa powinna rozpocząć się w 2025 r.

Trwają przygotowania do budowy obwodnicy 14-tysięcznej Wschowy i pobliskiej Dębowej Łęki (Lubuskie) w ciągu drogi krajowej nr 12. Dzięki inwestycji w ramach rządowego Programu Budowy 100 Obwodnic na lata 2020-30, ruch tranzytowy zostanie wyprowadzony z centrum tego zabytkowego miasta.

W środę we Wschowie o inwestycji mówił minister infrastruktury Andrzej Adamczyk. Poinformował, że we wrześniu br. zaplanowano uzyskanie decyzji środowiskowej, a to tworzy drogę do ogłoszenia przetargu.

"Jesteśmy dzisiaj w trasie dotrzymanego słowa, na trasie dotrzymanego słowa i w miejscu, gdzie tego słowa rząd Prawa i Sprawiedliwości i Prawo i Sprawiedliwość dotrzymuje. Do czasu ogłoszenia Programu 100 Obwodnic na drogach krajowych, a (…) było to w 2020 r., nikt na poziomie rządowym przez kilkanaście czy kilkadziesiąt lat nie mówił o budowie obwodnicy Wschowy. Ujęliśmy budowę obwodnicy Wschowy w programie, trwa postępowanie, procedury związane z uzyskaniem decyzji środowiskowej" - powiedział Adamczyk.

Dodał, że wszystkie inwestycje drogowe realizowane przez państwo w całym kraju mają rzetelnie przygotowaną dokumentację, zgodną m.in. z ustawą o ochronie środowiska i relacjami ze społeczeństwem.

"W 2028 r. mieszkańcy Wschowy będą cieszyli się obwodnicą, a ten obraz, który tutaj mamy przejdzie do historii. Obraz wiecznie zatłoczonej, niebezpiecznej drogi przebiegającej właśnie w naszym sąsiedztwie" - zaznaczył Adamczyk.

Wojewoda lubuski Władysław Dajczak zaznaczył, że budowa obwodnicy jest bardzo oczekiwaną inwestycją we Wschowie. Wskazał, że podczas jego rozmów z samorządowcami drogi są tematem wiodącym.

"W sumie do powiatu wschowskiego na drogi trafiło, z różnych programów, ponad 82 mln zł. To są pieniądze, których nigdy w takim wymiarze nie było (…). Te inwestycje w powiecie wschowskim widać" - powiedział Dajczak.

Zgodnie z zaproponowanym wariantem mierząca 7,3 km obwodnica ma omijać Wschowę od południowo-wschodniej strony, a Dębową Łękę od południa, by następnie włączyć się do obecnego przebiegu dk 12. W ciągu drogi klasy GP (droga główna ruchu przyspieszonego) mają powstać trzy skrzyżowania.

Uzyskanie przez zielonogórski oddział GDDKiA decyzji środowiskowej pozwoli na przygotowanie i ogłoszenie przetargu na realizację inwestycji w trybie projektuj i buduj, co jest planowane w 2024 r. Samo rozpoczęcie budowy zaplanowano na 2025 r., a oddanie obwodnicy do ruchu w 2028 r. Wstępnie zakładany koszt realizacji inwestycji to ponad 365 mln zł.

Podstawowym celem jej budowy jest wyprowadzenie ruchu tranzytowego poza miejscowość i odciążenie istniejącej sieci dróg, a także uspokojenie ruchu w centrum miasta. Przy okazji ruch ten zostanie wyprowadzony z pobliskiej wsi Dębowej Łęki. Do obwodnica podniesie atrakcyjność lokalnych terenów inwestycyjnych.

Nowa droga będzie bowiem fragmentem dk 12 stanowiącym połączenie dróg ekspresowych S3 i S5 na terenie województw: dolnośląskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Wpisuje się ona w szereg zadań, jakie są planowane na drodze krajowej nr 12, jak np. budowa obwodnicy Głogowa.

Podczas briefingu we Wschowie szef resortu infrastruktury powiedział, że w woj. lubuskim szansę na realizację ma także obwodnica granicznych Słubic.

"Robimy wszystko, abyśmy mogli przystąpić do procesu inwestycyjnego w porozumieniu z samorządem Słubic oraz w porozumieniu z Kostrzyńsko-Słubicką Specjalną Strefą Ekonomiczną" - wyjaśnił PAP minister.

W marcu br. podczas pobytu w Lubuskiem szef resortu infrastruktury wziął udział w symbolicznym rozpoczęciu budowy obwodnicy Strzelec Krajeńskich na północy regionu. Ona także jest realizowana w ramach rządowego Programu budowy 100 obwodnic.

W woj. lubuskim do programu zaliczono łącznie sześć inwestycji. Oprócz Strzelec Krajeńskich i Wschowy, na tej liście są też obwodnice: Krosna Odrzańskiego, Kostrzyna nad Odrą, Dobiegniewa i Przytocznej.

Podczas środowej wizyty na Ziemi Lubuskiej minister Adamczyk ma udać się także do pow. świebodzińskiego, by wziąć udział w otwarciu zmodernizowanej drogi między Koźminkiem a Kręckiem.

Inwestycja ta objęła 1,8 km odcinek drogi powiatowej i była warta 5,8 mln zł. Na jej realizację powiat otrzymał 98-procentowe dofinansowanie z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Czy politycy chcą, żeby polski przemysł przetrwał? Odpowiedź nie jest oczywista... Zobaczcie naszą debatę

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl