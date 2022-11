Lubuskie: Z lotniska w Babimoście skorzystało w 2022 r. więcej osób niż w całym rekordowym 2019 r.

Port Lotniczy Zielona Góra-Babimost od początku br. odprawił prawie 37 tys. osób. To więcej niż w całym 2019 r., kiedy to padł dotychczasowy rekord dla tego lotniska wynoszący 33 tys. 783 podróżnych - podało w środę zarządzające lotniskiem Przedsiębiorstwo Państwowe "Porty Lotnicze" (PPL).

Jak podkreśliło PPL, ten rok już jest rekordowy, mimo że w samym październiku pasażerów na lubuskim lotnisku było mniej o około 25 proc. niż w październiku 2019 r. Za to w porównaniu rok do roku (2022 do 2019) w ciągu 10 miesięcy (od stycznia do października) ruch na lotnisku był większy o 33 proc. Według spółki zarządzającej portem lotniczym w Babimoście prognozy ruchu na najbliższe tygodnie pozwalają przewidywać, że do końca roku lotnisko jeszcze umocni rekord liczby obsłużonych podróżnych.

PPL w porównaniu nie bierze pod uwagę lat 2020-2021 z uwagi na występujące wówczas ograniczenia związane z pandemią COVID-19 - wyjaśniono.

W informacji zaznaczono, że podstawą oferty Portu Lotniczego Zielona Góra-Babimost jest realizowane przez LOT połączenie z Warszawą. Od poniedziałku do piątku samoloty wylatują do stolicy o godz. 8.40, a w sam piątek dodatkowo jeszcze o 21.35. Loty z Warszawy do Babimostu odbywają się od poniedziałku do piątku oraz w niedziele o godz. 20. Podróż na tej trasie trwa około godziny.

W okresie wakacyjnym na lotnisku w Babimoście są realizowane także loty czarterowe. W tym roku samoloty latały z Lubuskiego do Egiptu, Chorwacji, Turcji, Bułgarii oraz do Gdańska.

