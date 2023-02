Lubuskie: Za kilka lat pociągi wrócą do Lubska; podpisano umowę ws. rewitalizacji linii kolejowej

14-tysięczne Lubsko w pow. żarskim (lubuskie) za kilka lat wróci na kolejową mapę Polski. Ostatni regularny pociąg odjechał z niego w 1995 r. W środę została podpisana umowa dotycząca rewitalizacji linii kolejowej nr 275 Lubsko – Bieniów wraz z budową przystanków w m. Budziechów, Jasień i Bieszków.

Umowa dotycząca współfinansowania projektu została zawarta między Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubuskiego i spółką PKP Polskie Linie Kolejowe. Została ona podpisana w sąsiedztwie nieczynnego od wielu lat dworca kolejowego w Lubsku przez wicemarszałka woj. lubuskiego Marcina Jabłońskiego i wiceprezesa zarządu PKP PLK SA Mirosława Skubiszyńskiego.

Biorący udział w uroczystości wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu ds. przeciwdziałania wykluczeniu komunikacyjnemu Andrzej Bittel przekazał, że inwestycja zostanie wykonana w ramach Rządowego Programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej Kolej Plus do 2029 r.

"To jest program, który ma na celu przywracanie połączeń kolejowych tam gdzie one zaniknęły, tak jak tutaj w Lubsku albo podnoszeniu parametrów istniejącej infrastruktury (...) lub też polega na budowie nowych linii kolejowych" - wyjaśnił Bittel.

Wiceminister dodał, że do programu Kolej Plus zostały zakwalifikowane 34 projekty inwestycyjne, w tym dwa dokumentacyjne z 11 województw. Przypomniał, że rząd Prawa i Sprawiedliwości zwiększył finansowanie Programu Kolej Plus z 6,5 mld zł (łącznie z udziałem samorządowym) do ponad 13,2 mld zł (11,2 mld zł wykłada na nie budżet państwa, ok. 2 mld zł wykładają samorządy) co pozwoliło podwoić liczbę zaakceptowanych projektów z 17 do 34.

"To jest bardzo ważna chwila, bo ten program jest właśnie po to, żeby przywracać na mapę kolejową takie miejscowości jak Lubsko, jak gmina Jasień, te gminy, które są na szlaku kolejowym. Aby móc potem korzystać z tej infrastruktury, jeździć pociągami, które są komunikacją transportu zbiorowego najbezpieczniejszą, najbardziej ekologiczną ..." - powiedział Bittel.

Szacunkowa wartość projektu związanego z rewitalizacją linii kolejowej nr 275 na odcinku Bieniów-Lubsko wraz z budową przystanków w Budziechowie, Jasieniu i Bieszkowie wynosi prawie 66 mln zł; 15 proc. z tej kwoty to wkład własny samorządu województwa lubuskiego w wysokości blisko 9,9 mln zł, w tym połowę wyłożą gminy Lubsko i Jasień oraz powiat żarski.

Województwo Lubuskie zadeklarowało uruchomienie i finansowanie przewozów na odcinku Lubsko - Bieniów po uruchomieniu linii. W ciągu doby ma kursować po niej co najmniej osiem par pociągów - w tym cztery pary pociągów w bezpośredniej relacji do i ze stacji Zielona Góra Główna.

W swoim wystąpieniu wicemarszałek Jabłoński powiedział, że władze samorządowe przykładają ogromną wagę do rozwoju komunikacji zbiorowej. Wskazał, że pięć lat temu nakłady województwa na wsparcie Przewozów Regionalnych wynosiły niespełna 50 mln zł, a w 2023 r. będzie to 120 mln zł. Dodał, że pięć lat temu pociągi regionalne pokonywały ok. 2,7 mln km rocznie, a teraz jest to 4,3 mln km.

"Samorząd zdecydował się przystąpić do Programu Kolej Plus, żeby wesprzeć rządowe inwestycje tak naprawdę, ale i też pokazać swoją determinacje w rozwoju sieci kolejowych w naszym regionie, bo rzeczywiście mieszkańcy takich miast jak Lubsko bardzo na to czekają" - powiedział Jabłoński.

"Dziękuję rządowi polskiemu. Czujemy się nieopuszczeni w Polsce, czujemy się objęci opieką - takim zrównoważonym rozwojem w całym kraju. Dziękuję panie marszałku za porozumienie rząd-samorząd i również porozumienie między naszymi samorządami. Mam nadzieję, że ta współpraca zaowocuje tym, że w niedługim czasie spotkamy się i odjedziemy sobie z Lubska pociągiem, czy to do Zielonej Góry, czy to do Żagania, czy jeszcze dalej" - powiedział burmistrz Lubska Janusz Dudojć.

"Gratuluję władzom samorządowym, gratuluje mieszkańcom, dlatego że dzisiejsza kolej, współczesna kolej, ta kolej, która tutaj za pięć lat się pojawi, to jest rzeczywiście kolej przyszłości. Do zobaczenia w tym pierwszym pociągu, w 2028 roku" - powiedział wiceprezes PKP PLK SA Mirosław Skubiszyński.

Dzięki podpisanej w środę umowie możliwe jest ogłoszenie przetargu na dokumentację i realizację prac budowlanych na ok. 18-kilometrowym odcinku linii między Lubskiem a Bieniowem. Przebudowany odcinek linii pozwoli na przejazdy pociągów spalinowych z prędkością 120 km/h.

W planie inwestycji jest budowa tzw. mijanki w Letnicy, dzięki czemu trasa zostanie włączona w linię Zielona Góra Główna - Żary (nr 370), co pozwoli na zwiększenie przepustowości i dojazd z Lubska do Zielonej Góry w szacowanym czasie ok. 65 min.

Obsługę podróżnych zapewnią odpowiednio przygotowane perony w Lubsku (Lubsko Zachód, Lubsko, Lubsko Wschód), Budziechowie, Jasieniu, Bieszkowie, Biedrzychowicach Dolnych oraz wyremontowana stacja Bieniów.

Zakończenie wszystkich prac w ramach opisanego projektu jest przewidywane w 2028 r.

Dowiedz się jak polskie, innowacyjne firmy mogą wydać 13,5 mld euro

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl