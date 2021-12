Lubuszanie w wieku do 30 lat mogą dostać 40 tys. zł na start firmy

Ruszył drugi nabór wniosków do programu Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli (Lubuskie) skierowanego do Lubuszan w wieku do 30. roku życia. Ma im pomóc przeszkolić się, założyć firmy i sfinansować przez pierwsze pół roku koszty ich działalności.

Jak poinformował dyrektor ds. promocji i rozwoju Parku Technologicznego Interior w Nowej Soli Łukasz Rut, program pozwoli przekazać pieniądze i wiedzę w celu prowadzenia firm w gospodarce odbudowującej się po kryzysie wywołanym koronawirusem.

Program jest autorskim pomysłem Interiora na pomoc młodym ludziom, do 30. roku życia, na wyjście z kryzysu - dodał Rut.

Nowy program zakłada przekazywanie dofinansowań na uruchomienie działalności gospodarczych. Dotacja na jedną osobę wynosi przeszło 23 tys. zł, dodatkowo każdy z uczestników będzie dostawał co miesiąc 2600 zł na pokrycie kosztów stałych firmy: składek ZUS, kosztów księgowości, czynszu czy reklamy.

Comiesięczne wsparcie przekazywane będzie przez pół roku. Każdy uczestnik będzie korzystał także z bezpłatnego kilkudniowego cyklu szkoleniowego, który pozwoli mu przygotować się do prowadzenia biznesu.

Nabór do programu ruszył 2 grudnia i potrwa do 21 grudnia br. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej www.firma.parkinterior.pl

Łącznie do rozdysponowania Interior ma przeszło 2,3 mln zł. Środki pochodzą z grantu funduszy europejskich i środków własnych wypracowanych w Parku Interior. Dzięki temu dla uczestników programu jest on w pełni bezpłatny. Pieniędzy wystarczy, aby pomóc 60 osobom. Pomocą mogą być objęci również studenci studiów dziennych.

Partnerem strategicznym programu jest Uniwersytet Zielonogórski. Dotąd ze wsparcia Interiora skorzystało kilkudziesięciu młodych Lubuszan.

