Łuczkowski: niewykluczona jest rewizja danych o wzroście PKB w II kw. w górę

We wtorek GUS opublikuje finalne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. Jak powiedział PAP Kamil Łuczkowski, ekonomista Banku Pekao, dynamika PKB będzie bliska wstępnemu szacunkowi, czyli 10,9 proc. r/r, ale niewykluczona jest lekka rewizja wskaźnika w górę.

GUS poda wstępne dane o wzroście PKB w II kw. 2021 r. Z wstępnego szacunku GUS, opublikowanego blisko 3 tygodnie temu, wynikało, że w II kw. 2021 r. PKB wzrósł o 10,9 proc. w stosunku do II kw. 2020 r. W stosunku do I kw. 2021 r. wzrost PKB miał wynieść 1,9 proc.

"Nie spodziewamy się większych zmian w stosunku do tego, co GUS podał we wstępnym szacunku, choć jeśli miałbym wskazać kierunek możliwej niespodzianki, to niewykluczona jest lekka rewizja wskaźnika wzrostu PKB w górę, powyżej 11 proc. rok do roku" - powiedział PAP ekonomista Banku Pekao Kamil Łuczkowski.

GUS opublikuje we wtorek nie tylko informacje o wzroście PKB, ale także pokaże strukturę tego wzrostu.

"W przypadku większości składowych dynamiki będą dwucyfrowe ze względu na efekt niskiej bazy. Zakładamy, że konsumpcja prywatna w II kw. 2021 r. wzrosła o ponad 15 proc. rok do roku" - powiedział Kamil Łuczkowski.

Dodał, że największą zagadkę stanowią dane o inwestycjach w II kwartale.

"Mieliśmy już pewne wskazówki na temat inwestycji, czy to w Szybkim Monitoringu NBP, czy też w danych dotyczących nakładów inwestycyjnych w dużych firmach. Na ich podstawie widać, że inwestycje zaskakująco szybko odbijają. Sądzimy, że GUS pokaże wzrost inwestycji o 12,5 proc. w II kw." - stwierdził ekonomista Banku Pekao.

Jego zdaniem, negatywnie na tempo wzrostu PKB będzie wpływać zmiana zapasów, które firmy wykorzystują, aby dostosować się do wysokiego popytu przy obecnych problemach podażowych. Dodatni zaś będzie wpływ eksportu netto.

"Jak widać w danych o rachunku obrotów bieżących, import zaczyna nadrabiać pandemiczne straty. Wysoka nadwyżka, także ta handlowa, która utrzymywała się od ubiegłego roku, zaczyna spadać, ale eksport nadal był na tyle silny, że mimo wszystko wkład eksportu netto w PKB w drugim kwartale 2021 r będzie dodatni. W najbliższym czasie ten dodatni udział będzie słabł, a nawet wkład eksportu netto stanie się ujemny" - ocenił Kamil Łuczkowski.

