Łuczkowski z Pekao: zaskakująco wysoka nadwyżka na rachunku obrotów bieżących

Rachunek obrotów bieżących zanotował w listopadzie 2019 r. zaskakująco wysoką nadwyżkę - komentuje poniedziałkowe dane NBP ekonomista z Pekao Kamil Łuczkowski. Jego zdaniem w 2019 r. saldo bieżące zamknie się nadwyżką w wysokości 0,6 proc. PKB.

"W listopadzie rachunek obrotów bieżących zanotował zaskakująco wysoką nadwyżkę w wysokości 1 mld 457 mln euro wobec nadwyżki 573 mln euro w październiku (po korekcie). Konsensus prognoz rynkowych zakładał dodatnie saldo na poziomie 451 mln euro. W ujęciu 12-miesięcznym nadwyżka na rachunku bieżącym zwiększyła się do 0,6 proc. PKB z 0,4 proc. PKB w poprzednim miesiącu" - napisał Łuczkowski w komentarzu.

Zwrócił uwagę, że silna nadwyżka na rachunku bieżącym była efektem wyższej od oczekiwań nadwyżki na rachunku handlowym (829 mln euro wobec nadwyżki w wysokości 427 mln euro w październiku).

"Mocno zaskoczył import, który w ujęciu rocznym obniżył się o 4,6 proc. rdr" - podkreślił ekonomista. Zaznaczył, że według NBP silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych. W ujęciu rocznym eksport również spadł - o 1,0 proc. rdr.

"Przewidujemy, że w 2019 r. saldo bieżące zamknie się nadwyżką w wysokości 0,6 proc. PKB" - dodał Łuczkowski.

NBP podał w poniedziałkowym komunikacie, że w listopadzie 2019 r. saldo rachunku bieżącego było dodatnie i wyniosło 6,2 mld zł, wobec dodatniego salda w wysokości 0,5 mld zł w listopadzie 2018 r.

Zgodnie z danymi NBP oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła w listopadzie 2019 r. 86,7 mld zł, co oznacza spadek o 1,3 mld zł, tj. o 1,4 proc. w stosunku do analogicznego miesiąca 2018 r. Wartość importu towarów w porównaniu do listopada 2018 r. zmniejszyła się o 4,4 mld zł, tj. o 5 proc. i osiągnęła poziom 83,2 mld zł.

"Na spadek wartości obrotów wpłynęła mniejsza liczba dni roboczych w porównaniu z listopadem 2018 r. Ponadto silny wpływ na obniżenie się importu miało zmniejszenie się wartości dostaw paliw i innych surowców energetycznych, głównie w wyniku spadku ich cen. Obniżeniu się dynamiki obrotów towarowych towarzyszyła wyraźna poprawa salda. W listopadzie 2019 r. nadwyżka eksportu nad importem wyniosła 3,6 mld zł i była o 3,1 mld zł wyższa w porównaniu z listopadem 2018 r." - tłumaczy bank centralny.

Saldo obrotów bieżących jest łączną miarą rozliczeń gospodarki z zagranicą, wynikającą z bieżących operacji - głównie kupna i sprzedaży towarów i usług. Deficyt obrotów bieżących oznacza, że część towarów lub usług kupiliśmy na kredyt, a zatem stanowi on miarę zapożyczania się gospodarki za granicą w danym okresie i określa tempo wzrostu długu zagranicznego.