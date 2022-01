Ludzie nie mają pojęcia o ich istnieniu, choć używają ich produktów

– Pandemia i spowodowane przez nią przerwy w łańcuchach dostaw były bodźcem rozwojowym. Kiedyś - jako firma montażowa - nie mieliśmy udziału w kwestii konstruowania elektroniki... Po skutecznym zaproponowaniu przez nas rozwiązań alternatywnych podczas przerw w dostawach oryginalnych komponentów z Azji klienci są na to gotowi – mówi Michał Kielan, dyrektor sprzedaży i rozwoju biznesu spółki Biazet, produkującej m.in. dla Elektroluksa i Philipsa. – To przyspieszyło prace nad rozwojem własnych wyrobów.

Biura do wynajęcia. Zobacz oferty na PropertyStock.pl

Czytaj także: Ta branża nie odczuła skutków pandemii. Wzrost produkcji o 3 procent Współpraca ze światowymi markami AGD wskazuje, że takie są po prostu oczekiwania klientów. Chcą wchodzić na rynek z nowymi wyrobami i oczekują z naszej strony wsparcia, przynajmniej w kwestii przygotowania technicznej strony urządzenia, a docelowo - również sfery pełnego designu z wzornictwem. Planujemy, że pierwsze własne produkty pojawią się w Biazecie już w roku 2023.- To nie jest nasz priorytet. Myślimy przede wszystkim o tworzeniu urządzeń oferowanych potem klientom OEM.Pracujemy nad własną platformą produktową, w której podstawowe elementy budowy będą takie same, a kolor, formę czy opakowanie będzie można dostosować do wymagań i linii produktowej danego klienta.Tam, gdzie w grę wchodzi elektronika, wiele elementów można oprogramowaniem różnicować funkcjonalnie - po to, żeby produkty różniły się nie tylko wizualnie, ale także funkcjonalnie, co pozwala oferować je różnym markom, na różne półki.Nie konkurują wówczas bezpośrednio, ale z naszego punktu widzenia – czyli producenta – łącznie mamy zapewniony duży wolumen, który pozwala obniżać koszty i oferować efektywne, optymalne rozwiązania dla wielu marek.- Na zaawansowanym. Skupiamy się na tym, by w naszych kompetencjach mieć konstruktorów, którzy będą "spinać" projekty w całość. Budujemy wszystkie potrzebne kompetencje, a w początkowej fazie będziemy wspierani w działaniach również przez partnerów krajowych i zagranicznych.Pod względem rozwiązań konstrukcyjnych, montażu, wykorzystywanych tworzyw czy opakowań mamy bardzo duże doświadczenie.Dawniej klient, przychodząc do nas, mówił: potrzebuję elementu o takiej specyfikacji - zamówcie, kupcie, zmontujcie, dostarczcie. Obecnie klienci doceniają nasze propozycje dotyczące konstrukcji urządzenia. Wychodzimy z propozycjami usprawnień czy optymalizacji - zarówno procesu produkcji, jak i samego urządzenia. Pozyskujemy też komponenty i surowce.- Tak. Kiedyś nasze zaangażowanie w sprawy konstrukcyjne związane z elektroniką w ogóle nie były rozpatrywane przez naszych klientów. W tej chwili są na to gotowi, stąd nasze zaangażowanie w procesy związane z elektroniką jest coraz mocniejsze.W pandemii nie tylko udało nam się zachować pełną ciągłość produkcji, ale także rozwinąć kompetencje w budowie i rozwoju wyrobów.Kiedy w pandemii pojawiły się braki surowców i komponentów, w tym przede wszystkim elementów elektronicznych, zdecydowaliśmy, by "proaktywnie" podchodzić do tego problemu - i dość wcześnie poszukaliśmy alternatywnych źródeł zaopatrzenia; zaczęliśmy rozmawiać z klientami o możliwości zastąpienia jednych dostawców innymi.Pomogło nam w tym nasze przedstawicielstwo w Malezji, skąd w ubiegłym roku zaczęliśmy pozyskiwać elementy elektroniczne, a także tworzywo ABS.- Największym problemem jest obecnie kupno mikrokontrolerów i regulatorów napięcia, których czas dostaw konkretnych komponentów to powyżej 50 tygodni, czasami nawet do 100... Trudno sobie wyobrazić, żeby klient po zamówieniu prostego urządzenia AGD czekał 2 lata na realizację.Oczywiście prostym rozwiązaniem jest zakup na wolnym rynku, ale stał się on obecnie bardzo spekulacyjny. Ceny niektórych komponentów wzrosły nawet dwudziestokrotnie! A przecież elementy elektroniczne to nie to samo, co jednolite wystandaryzowane surowce, jak - przykładowo - ruda żelaza, aluminium, cukier czy kakao, które są notowane na giełdach i w przypadku których znaczenie ma tylko cena, a nie konkretny model i jego możliwości techniczne, producent czy jakość.Alternatywą wobec bardzo długich czasów oczekiwania jest w przypadku elektroniki szukanie innych rozwiązań, dlatego oferowaliśmy zastąpienie brakujących mikroprocesorów innymi, które były dla nas dostępne u malezyjskiego dostawcy i które można było łatwo zaadoptować. Pozwoliło to znaleźć rozwiązania umożliwiające utrzymanie produkcji i sprzedaży.Czytaj także: Polski bliska awansu na pozycję 3. eksportera sprzętu AGD na świecie Podobnie postąpiliśmy na początku tego roku, kiedy pojawiły się poważne problemy z dostępem do granutalu ABS, co było wynikiem nałożenia się boomu, jaki przeżywały branże AGD i elektroniki użytkowej (które są największymi odbiorcami ABS) i ograniczeń surowcowych, wynikających m.in. z awarii u głównego producenta europejskiego. Wówczas także ratowaliśmy się importem z Malezji.Szukamy jednak alternatywnych źródeł dostaw w Europie Centralnej i południowo-wschodniej części Azji. Możliwości europejskich dostawców są jednak dość ograniczone, bo w ostatnich latach znaczna część produkcji przeniosła się do Chin.- Doświadczenie epidemii, w której zbyt duże uzależnienie od Chin spowodowało niedobory pewnych produktów, faktycznie skutkuje tym, że coraz więcej firm chce przenieść produkcję na rynek Europy, północnej Afryki, a nawet USA – i dzięki temu dostawcy tacy jak Biazet mogą się rozwijać.Co ważne, mamy już doświadczenie w przenoszeniu całych linii produkcyjnych i wiemy, że nie tylko jest to wykonalne, ale - co więcej – procesy optymalizacyjne mogą przynieść bardzo dużą wartość dodaną naszym klientom.Dodatkowym czynnikiem wspierającym trend wracania produkcji do Europy jest niesamowita dynamika kosztów transportu z kierunków azjatyckich. Niektórych wyrobów przez wiele lat nie opłacało się produkować w Europie, bo koszt transportu z Chin był marginalny. Teraz koszt transportu wzrósł ośmiokrotnie. Rynki nie są gotowe na zaabsorbowanie tak znacznych wzrostów i producenci zaczynają szukać alternatywnych dostaw. Produkcja w Europie opłaca się również z tego względu.