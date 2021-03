Luka VAT mniejsza. Zasługa władzy czy procesy gospodarcze? Spór rządu z opozycją

Między rządem i pozycją panuje zgodność jedynie co do tego, że tzw. luka VAT w ostatnich latach się zmniejszyła. Co do powodów tej redukcji wciąż są jednak fundamentalne różnice. Do kolejnego ostrego starcia doszło dziś podczas posiedzenia sejmowej komisji finansów publicznych.

Rząd: postawiliśmy na prewencję

Zmiany były systemowe

– Paradoksalnie inwestycyjna zapaść sprzyja wzrostowi dochodów z VAT – przekonywał Janusz Cichoń (KO).Co na to rząd? Pośrednio przyznaje, że kwoty odzyskane od oszustów podatkowych nie są imponujące, ale nie na tym polega podatkowy sukces obecnej ekipy.– Ministerstwu finansów przyświecała filozofia, by działania były nakierunkowane na prewencję. Uznaliśmy to za działania skuteczniejsze niż odzyskiwanie utraconych należności – mówiła szefowa Krajowej Administracji Skarbowej, wiceminister finansów Magdalena Rzeczkowska.Nie zgadzała się również z opozycyjną diagnozą co do źródeł wzrostu wpływów podatkowych.– W latach 2015-2020 wpływy z VAT wzrosły o 61,5 mld zł. Nie da się tego przypisać tylko wyższemu wzrostowi gospodarczemu – mówiła wiceminister, wskazując, że dochody podatkowe wzrosły również w 2020 roku - mimo pandemii i spadku PKB.Dodała także, że nie znaczy to, rzecz jasna, że nie ma żadnych problemów i wyzwań: nigdy nie będzie zerowej luki VAT; podkreślając jednak zarazem, że nie może być mowy o żadnych zaniechaniach. I przypomniała, iż wprowadzenie pakietu paliwowego spowodowało znaczący wzrost legalnej sprzedaży paliw silnikowych.Magdalena Rzeczkowska wskazywała też na instrumenty służące uszczelnieniu systemu podatkowego jakie wprowadzono w ostatnich pięciu latach - jak Jednolity Plik Kontrolny, system STIR czy system podzielonej płatności.– Najwyższa Izba Kontroli pozytywnie oceniła poprawę skuteczności aparatu skarbowego w zapobieganiu wyłudzeniom podatku VAT – podkreśliła Magdalena Rzeczkowska.Posłowie opozycji dopytywali również o kwoty zabezpieczone na rzecz Skarbu Państwa z tytułu wyłudzeń podatkowych. Podawane przez resort finansów dane nie były jednoznaczne – w 2015 roku wyniosły one 71,8 mln zł, a w 2016 spadły do 20,3 mln zł. Po powołaniu Krajowej Administracji Skarbowej w 2017 roku urosły wprawdzie do 186,5 mln zł, by w następnych dwóch latach spaść do 86 mln zł i 71 mln zł... Dopiero 2020 rok przyniósł ponowny dynamiczny wzrost (211 mln zł).- To wszystko były działania systemowe, oparte na nowoczesnych technologiach. Dlatego były skuteczne – przekonywała wiceminister finansów.Skupiamy się na prewencji, więc wspomniane odzyskiwanie trwa dłużej - i jest droższe – podkreślała.