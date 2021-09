Luka w VAT spadła z ponad 25 proc. do poniżej 10 proc.

Uszczelnienie systemu podatkowego przyczyniło się do skokowego zmniejszenia luki VAT, która w ciągu zaledwie kilku lat spadła z poziomu ponad 25 proc. do poziomu mniejszego niż 10 proc. - napisano w opublikowanym we wtorek przez ZPP raporcie.

"Uszczelnienie systemu podatkowego przyczyniło się do skokowego zmniejszenia luki VAT, która w ciągu zaledwie kilku lat spadła z poziomu ponad 25 proc. do poziomu mniejszego niż 10 proc. - napisano w opublikowanym we wtorek przez ZPP raporcie. To miliardy złotych rocznie, które zasilą polski budżet i gospodarkę" - napisano w opublikowanym we wtorek przez Związek Przedsiębiorców i Pracodawców raporcie "Ograniczenie luki VAT a równe warunki konkurencji".

W raporcie stwierdzono, że zmniejszenie luki podatku VAT wpłynęło nie tylko zebranie należnych podatków, ale także uczyniło system podatkowy bardziej sprawiedliwym.

" Szczelny system podatkowy to także większe zaufanie społeczeństwa, do państwa oraz tworzenie solidnych ram prawnych i instytucjonalnych, które w długiej perspektywie są niezbędne do budowania bogatego społeczeństwa. Wprowadzone zmiany w branży elektronicznej oraz paliwowej zlikwidowały wiele patologii, które utrudniały prowadzenie biznesu podmiotom działających uczciwie" - stwierdzono w raporcie ZPP.

Jednak - jak wskazano w raporcie - problem nie został w pełni zażegnany i potrzebne są dalsze zmiany.

"Potwierdza to także wysokość luki VAT w Polsce. W 2018 roku wyniosła ona nieco poniżej 10 proc. i ciągle była powyżej unijnej mediany. To z kolei pokazuje, że pole do zmniejszenia luki ciągle istnieje" - uznano w raporcie.

